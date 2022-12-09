Fairphone 4手機登場更環保！可自行更換零件、5年手機保固

由創立於2013年的Fairphone打造，同樣標榜藉由模組化設計、可讓使用者自行維修的Fairphone 4，今日 (12/8)宣布與台灣代理商皇鋒通訊、遠傳電信合作引進，將從即日起開放台灣市場預購，並且將在12月12日於全台遠傳電信門市銷售。

總部位於荷蘭的Fairphone，強調本身為致力社會永續發展的公司，旗下手機產品強調以模組化特性打造，並且採用更環保素材形式打造，讓使用者能輕易針對故障、損毀零件進行維修，同時也強調提供更長時間的軟體更新服務，讓一款手機可以延續至少長達5年使用時間，近期更因應市場趨勢減少在手機盒裝內提供充電器等使用者較不常更換使用配件，藉此追求更高環保永續發展。

而Fairphone背後更強調採用可100%回收材質，並且以公平原則採購相關原物料，更強調推動組裝手機時的勞工友善作法，在每一支Fairphone 4完成組裝時，即可讓組裝工人直接收到1.99美元補貼工資。

▲Fairphone共同創辦人Miquel Ballester Salva

同時，Fairphone更強調與台灣深度合作，其中包含採用大量台灣製造技術、研發團隊更設置在台灣，例如與台灣科思創合作部分，便將用於運動鞋的TPU材質製作手機殼等材質，藉此替換手機原本大量使用的聚碳酸酯 (PCS，即塑膠材質)，讓材料回收再利用率增加至60%，相比第一款Fairphone的回收再利用率約提高3倍。

▲採用更環保素材形式打造，讓使用者能輕易針對故障、損毀零件進行維修

▲透過模組化設計簡化手機維修難度

▲Fairphone強調本身為致力社會永續發展的公司

此次在台推出的Fairphone 4，本身採用Full HD+解析度、採水滴瀏海造形設計的6.4吋螢幕，並且搭載Qualcomm Snapdragon 750G處理器與3905mAh電池，支援5G雙卡雙待與側邊指紋辨識功能，另外也搭載4800萬畫素雙鏡頭主相機，以及支援ToF感測元件的2500萬畫素視訊鏡頭，分別提供太空灰與湖水綠兩款配色。

相較先前推出機種，Fairphone 4採用更環保材質與高度模組化設計，同時造型上也更容易吸引多數消費者，加上維持可讓使用者自行更換零件的設計，Fairphone強調此款手機將能對應更具永續使用體驗。

▲採用Full HD+解析度、採水滴瀏海造形設計的6.4吋螢幕，並且搭載Qualcomm Snapdragon 750G處理器與3905mAh電池

▲採用更環保材質與高度模組化設計，同時造型上也更容易吸引多數消費者

▲支援5G雙卡雙待與側邊指紋辨識功能

▲搭載4800萬畫素雙鏡頭主相機，以及支援ToF感測元件的2500萬畫素視訊鏡頭，分別提供太空灰與湖水綠兩款配色

Fairphone 4將以新台幣19900元價格在台上市，預計於12月12日於遠傳門市獨家銷售，而使用者在保固期間內發生手機零件損壞時，即可透過遠傳旗下全虹通信門市取得維修服務，遠傳更強調此款手機將在台灣市場提供2年保固，以及長達5年零件供應保證，藉此確保使用者能更安心使用此款手機。

另外，皇鋒通訊也說明未來將引進Fairphone系列機種可更換零件，並且允許使用者自行透過官網訂購、更換，或是進行升級，在不構成功能或外觀損壞情況下，都不會影響原本保固範圍。

而比照Fairphone在全球提供保固政策，使用者透過官網登錄手機資料後，亦可獲得全球長達5年手機保固，亦即前2年可同時擁有台灣市場與全球市場提供保固，但從第3年開始就僅能遵循Fairphone在全球保固方式。

▲皇鋒通訊也說明未來將引進Fairphone系列機種可更換零件，並且允許使用者自行透過官網訂購、更換，或是進行升級，在不構成功能或外觀損壞情況下，都不會影響原本保固範圍

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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