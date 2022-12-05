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拿安卓很丟臉？他曝友「4奇葩行為」 網聽傻嗆爆：屁孩才這樣吧

聯合新聞網／ 綜合報導
手機是現代人幾乎不離身的3C產品。報系資料照
手機是現代人幾乎不離身的3C產品。報系資料照

用安卓手機很丟臉？近日一名網友在網上列出身旁友人因覺得用安卓感到丟臉，而做出的奇葩行為，貼文一出引發熱議。

原PO透過Dcard發文表示，他身邊有很多朋友覺得「用安卓很丟臉」，他們總會想盡辦法偽裝，例如在拍照時會「借用iPhone拿著拍照」，不只要裝得自然，每次也都要讓iPhone的蘋果LOGO朝向攝影師，確保LOGO可以入鏡。

不只如此，由於安卓和iOS系統不同，朋友還會特地在安卓手機下載iOS螢幕錄影模板，也從不使用安卓內建的emoji，而是使用「顏文字」表情符號，只因他覺得安卓內建的表情很醜，「而且這樣別人就知道我用安卓」。

原PO有一次向朋友借WiFi時，意外發現對方的裝置名稱為「某某某的iPhone 12」，但明明對方用的是安卓手機，以上種種行為讓原PO直言看不懂，「我個人感覺是有點愛慕虛榮，其實安卓也沒什麼不好吧？」

貼文曝光後，許多網友也看到笑了，直言「這樣也太累！用安卓也沒有很丟臉吧？我從一開始拿的手機就是安卓系統，拿得順手就好，這麼在意別人也太無聊」、「以前國高中確實有這種人，但現在都2022年了⋯還有這種人啊？」、「你朋友是多自卑？如果要這樣裝，幹嘛不乾脆買蘋果，還是買不起？」、「屁孩才這樣吧？」

iPhone 蘋果 iOS Android Dcard

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