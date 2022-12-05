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他氣蘋果ram太少「給得超摳」、iPhone玩遊戲狂閃退 果粉反攻開噴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨蘋果超摳，2022年的iPhone的ram給得超少，但卻被果粉抓包現在還在用「去年」的iPhone 13而挨轟。（翻攝自蘋果官網）
一名網友抱怨蘋果超摳，2022年的iPhone的ram給得超少，但卻被果粉抓包現在還在用「去年」的iPhone 13而挨轟。（翻攝自蘋果官網）

蘋果（Apple）的iPhone年年出新機，也有人年年不滿意！一名網友抱怨他的iPhone玩《原神》每天都會閃退至少1次，「處理器再強也沒用啊，ram給的不夠高還是很影響體驗。」氣蘋果在配備上「給得這麼摳」，但眼尖網友發現他沒具備「這項關鍵」，遭果粉們罵翻。

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版發文表示，以前iPhone是玩遊戲最穩定、最好的產品，但現在已2022年，「iPhone給的ram真的太少了。」舉例iPhone 13只有4G ram，玩《原神》「每天都至少一次閃退」，不管處理器多強、系統多好、ram給的不夠高還是很影響體驗，要大家不要再有「iOS系統很強」的迷思，抱怨蘋果「給得這麼摳」，iPhone 13要價快三萬卻只有4G ram「真的很小氣」。

該文引起熱議，有網友表示，5至6年前的iPhone至今仍頭好壯壯，「安卓粉才在意ram大小」、「給你這麼多要幹嘛，ram過剩而已。」、「我玩遊戲沒閃退過，什麼都會閃退早就變成災情了吧？」、「的確是給很少，蘋果一直以來都是夠用就好不會多給。」並大酸「你可以去買安卓」、「你手機都機王」。

也有眼尖果粉發現，現在已2022年，原Po的手機還在使用2021年推出的iPhone 13，嘲諷他怎麼不用今年推出的iPhone 14系列，「iPhone 14已經有6GB ram了」，認為用去年出的iPhone再來說2022年ram給的太少似乎對蘋果不太公平，「照他邏輯，我可以開噴為什麼到了今年iPhone 6只給1G的ram。」、「自己不買13 pro（也是6GB ram）也是好笑。」

今年推出的iPhone 14全系列已升級至6GB ram。圖為iPhone 14 Pro系列。（翻攝自蘋果官網）
今年推出的iPhone 14全系列已升級至6GB ram。圖為iPhone 14 Pro系列。（翻攝自蘋果官網）

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