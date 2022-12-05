OPPO再戰三星！將推Find N2、Find N2 Flip兩款螢幕可凹折手機 國際版本有望登場

近期傳聞指稱，OPPO預期將在12月公布新款螢幕可凹折手機，其中包含新款Find N2，以及採上下折疊的Find N2 Flip，甚至可能計畫推出國際版本。

就目前傳聞顯示，Find N2仍會維持螢幕左右折疊機構，其中內側螢幕將採解析度為1920 x 1792的7.1吋三星E6等級AMOLED螢幕，支援120Hz畫面更新率，而外側螢幕則採用解析度達2120 x 1080解析度的5.54吋螢幕，同樣採三星E6等級AMOLED顯示面板與120Hz畫面更新率，電池容量則是4520 mAh，支援67W有線快充。

不過，Find N2仍維持採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，並未跟進採用Snapdragon 8 Gen 2處理器設計，其他硬體規格則包還採用OPPO自行設計的MariSilicon X影像晶片，以及與哈蘇 (Hasselblad)合作影像技術，而內外視訊鏡頭均配置3200萬畫素規格，主相機則分別採用5000萬畫素廣角鏡頭、4800萬畫素超廣角鏡頭，以及3200萬畫素2倍長焦鏡頭。

至於在Find N2 Flip則會採用聯發科天璣9000+處理器，採用解析度為2520 x 1080的6.8吋三星E6等級AMOLED螢幕，同樣支援120Hz畫面更新率，外部螢幕則採3.26吋AMOLED顯示面板，本身採上下凹折使用模式，另外外部主相機鏡頭採用5000萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素廣角鏡頭，並且搭載NPU影像晶片，內部螢幕上的視訊鏡頭則採3200萬畫素規格。

除了預期將公布兩款螢幕可凹折手機，OPPO也計畫公布新版ColorOS操作介面，預期也會公布其他智慧配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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