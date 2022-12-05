快訊

乘客嗶一聲就燒錢！北捷僅這2路線賺錢 蔣萬安面對錢坑

【早晨財經速解讀】半導體裁員號角 格芯裁800人、0050 0056成分股大換血

北溪管道炸毀之謎：追蹤俄國金雞母

OPPO再戰三星！將推Find N2、Find N2 Flip兩款螢幕可凹折手機 國際版本有望登場

聯合新聞網／ 楊又肇

近期傳聞指稱，OPPO預期將在12月公布新款螢幕可凹折手機，其中包含新款Find N2，以及採上下折疊的Find N2 Flip，甚至可能計畫推出國際版本。

就目前傳聞顯示，Find N2仍會維持螢幕左右折疊機構，其中內側螢幕將採解析度為1920 x 1792的7.1吋三星E6等級AMOLED螢幕，支援120Hz畫面更新率，而外側螢幕則採用解析度達2120 x 1080解析度的5.54吋螢幕，同樣採三星E6等級AMOLED顯示面板與120Hz畫面更新率，電池容量則是4520 mAh，支援67W有線快充。

不過，Find N2仍維持採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，並未跟進採用Snapdragon 8 Gen 2處理器設計，其他硬體規格則包還採用OPPO自行設計的MariSilicon X影像晶片，以及與哈蘇 (Hasselblad)合作影像技術，而內外視訊鏡頭均配置3200萬畫素規格，主相機則分別採用5000萬畫素廣角鏡頭、4800萬畫素超廣角鏡頭，以及3200萬畫素2倍長焦鏡頭。

至於在Find N2 Flip則會採用聯發科天璣9000+處理器，採用解析度為2520 x 1080的6.8吋三星E6等級AMOLED螢幕，同樣支援120Hz畫面更新率，外部螢幕則採3.26吋AMOLED顯示面板，本身採上下凹折使用模式，另外外部主相機鏡頭採用5000萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素廣角鏡頭，並且搭載NPU影像晶片，內部螢幕上的視訊鏡頭則採3200萬畫素規格。

除了預期將公布兩款螢幕可凹折手機，OPPO也計畫公布新版ColorOS操作介面，預期也會公布其他智慧配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

520

延伸閱讀

以Intel on Demand為稱 新款Xeon伺服器處理器增加額外付費解鎖功能設計

傳聯發科天璣8200僅為時脈提升版本 將攻低價手機市場

OPPO推Reno 9系列手機 恢復使用雙側曲面螢幕、搭載自研影像晶片MariSilicon X

Qualcomm悄悄更新中高階處理器Snapdragon 782G 為先前推出的Snapdragon 778G+升級版本

相關新聞

三星Galaxy S23現身？電池容量、FCC認證資料曝光

在美國FCC認證資料中，出現疑似三星明年即將推出的旗艦手機Galaxy S23與Galaxy S23+型號內容，分別為SM-S911B與SM-S916B，同時也透露兩款手機搭載電池容量各為3900mAh與4700mAh。

OPPO再戰三星！將推Find N2、Find N2 Flip兩款螢幕可凹折手機 國際版本有望登場

近期傳聞指稱，OPPO預期將在12月公布新款螢幕可凹折手機，其中包含新款Find N2，以及採上下折疊的Find N2 Flip，甚至可能計畫推出國際版本。

存放在iPhone錢包的數位車鑰匙 已可分享給非iPhone機種使用

在後來釋出的iOS 16.1版本更新中，蘋果開始讓iPhone使用者可將存放在錢包的數位車鑰匙，可以分享給Google Pixel系列機種使用，未來更計畫開放更多搭載Android 12版本以後作業系統的機種使用。

南韓中央日報指稱三星將於2023年2月第一週揭曉Galaxy S23系列手機

南韓中央日報 (Korea JoongAng Daily)取得消息指稱，三星下一款旗艦手機Galaxy S23系列將會在2023年2月的第一週揭曉，基本上與近期傳聞相同。

iOS 16.1.2上線！蘋果「改善2大Bug」優化這一新功能不再誤判

蘋果釋出iOS 16.1.2正式版，由於系統日趨穩定，本次修復的問題點也不多，包括改善與無線電信業者的相容性，並針對iPhone 14、iPhone 14 Pro機型上「車禍偵測」進行最佳化。

Google Pixel 7a外觀曝光！相機模組也變厚 傳有無線充電功能

OnLeaks稍早透過Smartprix網站釋出標榜為Google接下來準備推出的Pixel 7a手機外觀，其中也採用自Pixel 6系列機種以來的設計元素。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。