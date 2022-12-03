南韓中央日報指稱三星將於2023年2月第一週揭曉Galaxy S23系列手機
南韓中央日報 (Korea JoongAng Daily)取得消息指稱，三星下一款旗艦手機Galaxy S23系列將會在2023年2月的第一週揭曉，基本上與近期傳聞相同。
不過，南韓中央日報取得消息更指出，三星此次將會恢復舉辦實體發表會，地點將選在美國加州舊金山，但預期也會透過線上直播方式向全球公布新機消息。
而若從三星過往幾乎也是選在2月前後發表年度旗艦手機，近期傳出發表會時間的真實性顯然也相當高。
在近期傳聞中，Galaxy S23與Galaxy S23+型號內容，分別為SM-S911B與SM-S916B，兩款手機搭載電池容量各為3900mAh與4700mAh。
此外，Galaxy S23系列手機都將採用Qualcomm近期推出的Snapdragon 8 Gen 2處理器，而Galaxy S23將搭載支援1080P解析度與120Hz畫面更新率的6.1吋螢幕，而Galaxy S23+則採用相同規格螢幕設計，但尺寸將會增加為6.6吋。
而相機規格，則分別採用3200萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素廣角鏡頭，以及1200萬畫素超廣角鏡頭，另外則搭配一組1000萬畫素的3倍長焦鏡頭。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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