iOS 16.1.2上線！蘋果「改善2大Bug」優化這一新功能不再誤判

蘋果釋出iOS 16.1.2正式版，由於系統日趨穩定，本次修復的問題點也不多，包括改善與無線電信業者的相容性，並針對iPhone 14、iPhone 14 Pro機型上「車禍偵測」進行最佳化。

根據新浪報導顯示，iOS 16.1.2正式版已上線，本次更新項目提供兩大增強功能，第一，改善與無線電信業者的相容性；第二，針對iPhone 14、iPhone 14 Pro機型上「車禍偵測」進行最佳化。

其中「車禍偵測功能」為蘋果在今年發表的iPhone 14系列中首度加入的新功能，只要發生意外系統就會跳出警示，使用者若沒有在20秒內點擊「報平安」選項，手機就會自動聯繫警方。

雖然「車禍偵測功能」上線後成功救回不少用戶，但也曾有民眾在遊樂園遊玩雲霄飛車時，被系統誤判為用戶發生車禍等意外，因此本次系統更新也針對此功能進行優化，能更精準辨識用戶情況。

另外，日前有蘋果用戶發現，更新後手機出現4G與5G行動網路持續互跳錯誤的情形，iOS 16.1.2也改善與無線電信業者的相容性，解決此一錯誤。據了解，官方下一版更新將會是iOS 16.2，預計本月就會發布，將會有新的Freeform應用程式、新的家庭應用App架構等功能。

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