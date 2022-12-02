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Google Pixel 7a外觀曝光！相機模組也變厚 傳有無線充電功能

聯合新聞網／ 楊又肇
▲(圖／擷自smartprix網站)
▲(圖／擷自smartprix網站)

OnLeaks稍早透過Smartprix網站釋出標榜為Google接下來準備推出的Pixel 7a手機外觀，其中也採用自Pixel 6系列機種以來的設計元素。

而依照說明，Pixel 7a的相機模組會稍微加厚至10.1mm，或許意味在相機模組設計會有所升級。

至於手機尺寸可能會維持與Pixel 6a相同6.1吋螢幕設計，並且採用平面顯示面板，而邊框似乎一樣相當明顯，同時維持使用中央置頂開孔的視訊鏡頭，但有可能會加入無線充電功能。

▲(圖／擷自smartprix網站)
▲(圖／擷自smartprix網站)

若沒意外的話，Pixel 7a應該也會採用Google自製Tensor處理器，並且著重以人工智慧加強運算執行效率，並且讓電力使用效率提升。

不過，目前暫時還無法確認Pixel 7a具體上市時間，若以今年Pixel 6a是選在Google I/O 2022期間推出，或許Pixel 7a也會選在明年度的Google I/O 2023期間亮相。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電

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