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iPhone正在默默紀錄足跡！「定位服務」讓你無所遁形 刪除方法看這邊

聯合新聞網／ 綜合報導
你走到哪，iPhone就定位到哪！許多使用者的重要位置紀錄正被偷偷存取中。 圖／ingimage
你走到哪，iPhone就定位到哪！許多使用者的重要位置紀錄正被偷偷存取中。 圖／ingimage

你昨天去了哪裡？你的iPhone可能都知道！iPhone內建的位置追蹤功能會讓你偷偷去過的地方無所遁形，而如何將位置，則需要特地到設定功能按照步驟一步步進行才能清除。

每個人的手機裡都充滿許多私人資訊，可能許多人不知道，就連你的所在位置都會默默被iPhone存取位置。儲存「重要位置」的功能主要用於提升平常的iPhone使用體驗，使生活更便利，例：iPhone可以藉此了解使用者平常的通勤習慣，能更方便設定相關旅程提醒。

iPhone存取我們的位置是安全的嗎？根據蘋果官網顯示，這些重要位置將被加密，並且只有蘋果公司可以讀取，位置也不會上傳至iCloud，裝置間並不會共享該資訊，但若使用者真的非常介意位置被存取，也可以透過以下步驟搜尋並刪除位置紀錄。

如何清除位置紀錄並停止讓追蹤？步驟如下：

設定→下滑尋找「隱私權與安全性」→

點開「定位服務」→

下滑點選最後面的「系統服務」→

點選「重要位置」（此步驟需要您的密碼、Touch ID或FaceID解鎖）→

點選「清除歷程紀錄」→關閉「重要位置」

隱私權 iPhone 蘋果 iCloud

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