夏普在台推出星空機AQUOS sense7 強調影像拍攝品質表現

夏普今年7月於日本市場推出的AQUOS Sense7，稍早由台灣夏普宣布以星空機名稱在台上市消息，預計在今年12月1日於台灣市場推出，建議售價為新台幣12990元，僅提供石墨黑配色，預計透過台灣大哥大門市、遠傳電信門市、夏普震旦門市，以及可購樂平台通路銷售。

不過，目前台灣夏普並未說明是否將接續引進AQUOS sense7 Plus。

AQUOS sense7採用解析度為2340 x 1080的6.1吋IGZO OLED螢幕，搭載Qualcomm Snapdragon 695處理器，電池容量則採用4750mAh設計，機身重量為158公克，並且保留3.5mm耳機孔，同時標榜手機使用三年後，電池仍可維持90%以上的健康度，強調手機產品耐用度。

至於手機本身採金屬材質打造，支援IP68等級防水防塵，以及符合美國軍規MIL-STD-810G防護設計。

相機規格方面，分別搭載800萬畫素視訊鏡頭，並且配置5030萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭構成的主相機。

另外，相機更搭載1/1.55吋感光元件，配合新影像引擎「ProPix4」及相機操作介面，分別提供人工智慧場景辨視與夜景模式等功能，並且能根據分析人眼及皮膚色調進行圖像處理，讓人像更自然呈現，同時能針對黑暗場景抑制噪訊，藉此呈現更細膩質感與細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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