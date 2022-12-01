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小米13系列確定全系列支援防水 Pro機種更將搭載1吋感光元件

聯合新聞網／ 楊又肇

小米稍早確認即將在12月1日揭曉的小米13系列，將會在小米13 Pro採用1吋感光元件，同時也確認全系列機種將導入防水設計。

除了確定將在小米13系列機種採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，小米也確認小米13全系列機種都將支援IP68等級防水設計，而在小米13 Pro更將搭載1吋設計的Sony IMX989感光元件，並且預計採用與小米12S Ultra相同的徠卡鏡頭設計，並且搭載75mm、3倍光學變焦鏡頭。

先前消息中，更指出小米13、小米13 Pro都會採用平框直角的機身設計，但小米13可能將採用全平面螢幕，並且搭載更窄邊框設計，小米13 Pro則會搭載雙側曲面螢幕設計。

另外，小米13系列將率先搭載新版MIUI 14操作介面，其中將使韌體更新檔案大小相比前一版減少23%，同時降低不可移除app數量，更將減少無用記憶體資源佔用情況，讓系統能以更流暢、更不佔儲存容量情況運作。

除了小米13系列、MIUI 14，小米還計畫推出新款耳機、路由器、擴音喇叭等配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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