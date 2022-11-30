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蘋果iPhone接電話畫面為什麼有2種？內行人說話了 加碼教你隱藏代碼

聯合新聞網／ 綜合報導
都是接聽電話，但為什麼有些人的畫面卻長得不一樣？圖擷自makhirtech
都是接聽電話，但為什麼有些人的畫面卻長得不一樣？圖擷自makhirtech

iPhone用戶雖然常用手機接通不少次電話，但iPhone內建的功能仍有許多需要學習，例如說雖然是接聽電話，但為什麼有些人的畫面卻長得不一樣？

根據《太陽報》報導，很多人不清楚為什麼iPhone會有兩種不同的接通電話的畫面，一種是滾軸式向右滑動解鎖，另一種是顯示「接通」及「拒接」的按鈕選項，始終令人搞不清楚這兩種的設計差異在哪？

令人感到驚訝的是，在TikTok上的iPhone高手@makhirtech在自己的頻道中，用影片告訴大家兩者的差異。事實上，當你的iPhone解鎖時，有電話打進來，此時你的畫面才會出現接聽或拒接的按鈕選項。

如果在「畫面鎖定」狀態下有電話進來時，似乎只能「滑動解鎖」接聽，但其實可以拒絕來電，步驟相當簡單，當電話響的時候，可以按一下iPhone開關鍵防止鈴聲響，若按兩下電源鍵，則是拒絕來電提醒。

但現在仍未有明確解釋為什麼要有兩種不同的來電顯示螢幕，一個常被提到的理論是，具有滑動解鎖功能的畫面，可以防止iPhone放在口袋時，不小心按到將電話接通。

你也可以從iPhone輸入代碼，學會「隱藏資訊」：

*#06#：IMEI（International Mobile Equipment Identity）號碼，手機的身分證字號
*3001#12345#*：訊號強度
*61*：轉接電話（輸入你想轉接的電話，然後再按＃）
*67（或美國境外要按#31#）：隱藏來電顯示
*646#：可通話餘額剩餘時間
*33*，輸入PIN，再輸入＃：防止撥出電話
*43#：啟用忙線等待
#43#：關閉忙線等待

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