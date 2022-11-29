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地板驚見「特殊造型」AirPods掉地上 網：山頂洞人聯名款

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在路上看到特殊造型無線耳機，引發網友討論。 翻攝自「爆廢公社二館」。
網友在路上看到特殊造型無線耳機，引發網友討論。 翻攝自「爆廢公社二館」。

你有看過這款AirPods嗎？一名網友分享她下班後經過超商，卻意外在地板上看到一個遺失物，外觀神似AirPods，網友笑稱這是「山頂洞人聯名款」。

一名網友在下班後，在超商地板上驚見一個不明的褐色物體，仔細一看，其造型激似「AirPods」無線耳機，因此他特地拍攝PO至臉書社團「爆廢公社二館」分享。

許多網友看了表示「山頂洞人聯名款」、「格魯特找很久的耳機找到了」、「這個有買skin」。

也有網友表示「太久沒充電都枯萎了」、「這AirPods 肯定經歷了什麼！？」、「注意看，這個airpods對自己真狠，在人來人往的超市修煉仙術」、「酥炸AirPods」。

AirPods 耳機

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