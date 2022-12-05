小米13系列12月1日曝光 Ultra機種可能再等等
在vivo率先宣布推出搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器與聯發科天璣9200處理器的X90系列機種後，小米稍早也宣布將在12月1日晚間正式揭曉旗艦手機小米13系列，並且確定將推出小米13與小米13 Pro兩款機種，但Ultra機種似乎要再等些時候。
沒意外的話，兩款手機都會採用新版MIUI 14，同時也預期將公布新款耳機、路由器、擴音喇叭等配件。
而在小米13系列設計部分，從目前釋出圖像顯示兩款新機都會採用平框直角的機身設計，但小米13可能將採用全平面螢幕，並且搭載更窄邊框設計，小米13 Pro則會搭載雙側曲面螢幕設計。
處理器部分，預期兩款手機都會採用Snapdragon 8 Gen 2處理器，但也可能僅在小米13 Pro採用較高規格處理器設計，同時也可能僅在小米13 Pro採用與徠卡合作設計。
在日前公布財報之後，小米在今年手機銷售表現相對不活躍情況下，使得此次公布小米13系列發表消息顯得有些「低調」，或許也與先前小米總裁王翔表示接下來的市場策略會採取穩紮穩打方式有關。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 拆穿1日假球迷！330萬人YT看假世足賽直播還High翻…全是遊戲畫面
📢 漲價的iPad 10和iPad 9買哪台？這3點決定、非全貼合螢幕恐成致命傷
📢 台灣沒在防！日本PS VR2堵黃牛祭7大「高門檻」條件預購 網友讚翻
📢 《寶可夢朱／紫》有色色BUG？丟寶可夢球意外讓主角「生大鵰」
📢 【周報】Apple Watch救台灣媽媽一命
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言