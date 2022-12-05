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小米13系列12月1日曝光 Ultra機種可能再等等

聯合新聞網／ 楊又肇

在vivo率先宣布推出搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器聯發科天璣9200處理器X90系列機種後，小米稍早也宣布將在12月1日晚間正式揭曉旗艦手機小米13系列，並且確定將推出小米13與小米13 Pro兩款機種，但Ultra機種似乎要再等些時候。

沒意外的話，兩款手機都會採用新版MIUI 14，同時也預期將公布新款耳機、路由器、擴音喇叭等配件。

而在小米13系列設計部分，從目前釋出圖像顯示兩款新機都會採用平框直角的機身設計，但小米13可能將採用全平面螢幕，並且搭載更窄邊框設計，小米13 Pro則會搭載雙側曲面螢幕設計。

處理器部分，預期兩款手機都會採用Snapdragon 8 Gen 2處理器，但也可能僅在小米13 Pro採用較高規格處理器設計，同時也可能僅在小米13 Pro採用與徠卡合作設計。

在日前公布財報之後，小米在今年手機銷售表現相對不活躍情況下，使得此次公布小米13系列發表消息顯得有些「低調」，或許也與先前小米總裁王翔表示接下來的市場策略會採取穩紮穩打方式有關。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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