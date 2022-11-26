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南韓報導指稱三星明年初推出的旗艦手機Galaxy S23系列也會加入衛星呼救功能

聯合新聞網／ 楊又肇

南韓ETnews報導指稱，三星預計明年初推出的年度旗艦手機Galaxy S23系列，將跟進蘋果iPhone 14系列增加衛星呼救功能，並且與總部位於美國維吉尼亞州的Iridium衛星通訊服務業者合作。

目前Iridium已經發射66枚低軌道衛星，藉此提供語音與連網資料傳遞服務，並且在全球累積超過170萬名服務訂閱用戶，更在全球與超過450家業者建立合作關係。若接下來確定與三星合作，並且在Galaxy S23系列手機打造適用全球範圍的衛星呼救系統，或許將可透過三星手機全球市場普及率提高衛星通訊使用比重。

不過，預期三星與Iridium的衛星通訊服務合作，可能也是像蘋果在iPhone 14系列，以及華為在Mate 50系列增加藉由衛星進行緊急定位呼救功能，但可能無法對應通話功能，僅能利用有限頻寬傳輸手機所在位置與簡短的呼救訊息。

另外，此項功能或許可能會僅先在美國或南韓地區提供使用，但後續也預期會跟蘋果一樣逐步在更多地區開放使用。

沒意外的話，明年初推出的Galaxy S23系列將會採用Qualcomm近期發表的Snapdragon 8 Gen 2運算平台，同時依然會強化相機拍攝功能，而此次新機甚至可能進一步強化螢幕應用功能，或許會擴大導入可凹折機構設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

衛星通訊 三星

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