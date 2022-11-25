安卓用戶常把這件事忽略 資安專家搖頭：駭客隨時入侵
安卓（Android）系統相較於蘋果（Apple）的iOS系統，更加開放包容，但可能也造成風險。資安專家對安卓用戶警告，操作上若疏忽這步驟，恐怕會讓自己的個資外洩。
據《太陽報》報導，英國網路服務安全公司Comparitech的資安專家表示，安卓用戶時常會將Android系統更新當成「只是增加新功能」，較少認為是要修復漏洞、會進行安全性更新等，反而不進行更新，因而讓自己的安卓手機曝露在危險之中，他還表示，「發布新版本到用戶安裝此更新」的這段期間最為危險，因為駭客會從中得知系統有問題，趁虛而入。
資安專家表示，定期讓Android手機進行系統更新才是最安全的方式，相關設定相當簡單：到「設定」→「系統」→「系統更新」就能完成。
他提到像是Google的Pixel手機通常會在第一時間獲得最新的更新，其他使用安卓系統的廠商則會在稍晚時後發布新版本訊息，如果發現手機已經舊到無法再更新，也建議不要再使用，換上新手機才能確保資訊安全。
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