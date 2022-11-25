OPPO推Reno 9系列手機 恢復使用雙側曲面螢幕、搭載自研影像晶片MariSilicon X

日前預告將推出同樣搭載自行研發影像晶片MariSilicon X的Reno 9系列手機後，OPPO稍早正式揭曉此系列手機細節，其中包含恢復使用雙側曲面螢幕，更分別採用Qualcomm Snapdragon 778G與聯發科天璣8100-Max處理器，最高階款式則是採用Snapdragon 8+ Gen 1。

從規格上來看，Reno 9有點像是過渡時期推出機種，或是應該更早進入市場的產品，因為從vivo率先推出採用Snapdragon 8 Gen 2與天璣9200處理器的X90系列手機之後，接下來應該會有更多手機會採用新款處理器打造，即便Reno 9系列採用今年旗艦等級處理器，但會有不少人選擇觀望，並且等待更多業者後續推出新機。

Reno 9系列全數機種都採用解析度為Full HD+的6.7吋AMOLED螢幕，支援120Hz畫面更新率與對應2160Hz的PWM動態調光功能，並且支援螢幕下指紋識別技術。處理器方面，Reno 9採用Snapdragon 778G，Reno 9 Pro則採用天璣8100-Max，而Reno 9 Pro+則是採用Snapdragon 8+ Gen 1。

▲Reno 9

而Reno 9與Reno 9 Pro均採用4500mAh電池容量，支援67W有線快充，Reno 9 Pro+則採用4700mAh電池容量，更支援80W有線快充，並且額外配置雙喇叭與X軸線性馬達，三款手機都內建紅外線遙控模擬功能。

相機方面，Reno 9與Reno 9 Pro都採用支援自動對焦的3200萬畫素視訊鏡頭，Reno 9的主相機則採用6400萬畫素廣角鏡頭+200萬畫素黑白鏡頭組合，Reno 9 Pro則採用5000萬畫素廣角鏡頭+800萬畫素超廣角鏡頭，並且搭配1/1.56吋的Sony IMX890感光元件與MariSilicon X影像晶片。

至於Reno 9 Pro+則是Reno 9 Pro的基礎上，額外在廣角鏡頭加上光學防震功能。

▲Reno 9 Pro

▲Reno 9 Pro+

Reno 9將推出皓月黑、微醺、明日金與萬事紅四款配色，Reno 9 Pro則推出皓月黑、微醺、明日金三款配色，而Reno 9 Pro+則是提供皓月黑、碧海青、明日金三款配色，建議售價則從人民幣2499元起跳，並且從即日起開放中國市場預購。

此外，OPPO也在此次發表會上公布新款真無線降噪耳機OPPO Enco R Pro，以及智慧手錶OPPO Watch SE深灰版，前者將以建議售價人民幣499元銷售，後者則將以人民幣999元起跳價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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