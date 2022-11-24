可凹折手機+1！Magic Vs登場 榮耀80系列換上Qualcomm新處理器

Qualcomm稍早悄悄更新Snapdragon 782G處理器，原來就為了替榮耀11月23日於中國市場推出的榮耀80系列鋪路，同時也推出其螢幕可凹折手機升級款Magic Vs。

榮耀80系列分別包含榮耀80、榮耀80 Pro，以及榮耀80 SE三種款式，其中在榮耀80採用新款Snapdragon 782G處理器，榮耀80 Pro則採用Snapdragon 8+ Gen 1處理器，而榮耀80 SE則採用聯發科的天璣900。

榮耀80與榮耀80 SE均採用6.67吋螢幕，榮耀80 Pro則採用較大的6.78吋螢幕設計，同時也採用藥丸狀的視訊鏡頭模組，分別採用5000萬畫素視訊鏡頭與200萬畫素景深鏡頭。

而三款手機的主相機鏡頭配置，在榮耀80採用1.6億畫素、f/1.8光圈設計的廣角鏡頭，搭配800萬畫素、f/2.2光圈的超廣角鏡頭，以及200萬畫素、f/2.4光圈設計的微距鏡頭，榮耀80 Pro則是在相同設計換上5000萬畫素、f/2.0光圈設計的人工智慧超廣角微距鏡頭，而榮耀80 SE則採用6400萬畫素、f/1.8光圈設計的廣角鏡頭，搭配500萬畫素、f/2.2光圈的超廣角鏡頭，以及200萬畫素、f/2.4光圈設計的微距鏡頭。

上市時間部分，榮耀80與榮耀80 Pro分別以人民幣3499元與2699元起跳，而榮耀80 SE建議售價則從人民幣2399元起跳，預計即日起開放中國市場預購。

至於此次宣布更新的新款螢幕可凹折手機升級款Magic Vs，則是定位在先前推出的Magic V後續產品，並且採用更輕薄設計，厚度僅為6.1mm，即使折疊之後的厚度也僅有12.9mm，重量僅有261公克，以零齒輪設計讓螢幕折合鉸鍊更從原本的92組零件簡化成4組，但依然維持40萬次折合使用壽命認證。

硬體方面則採用Snapdragon 8+ Gen 1處理器，螢幕攤開後為6.45吋，採2560 x 1080解析度、支援90Hz畫面更新率的OLED面板，而第二螢幕則增加至7.9吋，解析度則是2272 x 1984，支援120Hz畫面更新率，主要作為一般時候使用。

相機部分，Magic Vs內外視訊鏡頭均採用1600萬畫素規格，主相機則分別採用5400萬畫素、Sony IMX800感光元件，以及5000萬畫素的超廣角鏡頭與500萬畫素、3倍光學變焦鏡頭。

另外，榮耀還額外推出在背蓋增加波浪底文設計的Magic Vs至臻版，並且在外部第二螢幕採用高達1200nits亮度，以及手寫筆功能的設計。

建議售價方面，Magic Vs建議售價從人民幣7499元起跳，而Magic Vs至臻版建議售價則是人民幣10888元。

在此次於中國地區的發表會上，榮耀還同步宣布推出榮耀Earbuds 3i真無線耳機，並且預告將於今年12月推出首款搭載MagicOS 7.0作業系統的平板裝置—榮耀V8 Pro。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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