原來蘋果有隱藏代碼！快來看自己是否買到「二手」新iPhone

少有折扣的iPhone，讓許多果粉都會尋求不同管道買到自己滿意的價位的手機，但很多時候這些手機可能是經過翻修與徹底清潔，再以低於市價的價格出售。但也有部分人士提倡購買二手機不僅可以省錢，也能減少環境破壞。

根據《每日郵報》報導，當你買來一之頗為昂為的新iPhone，可以透過一個簡單方法判斷自己手中的新機是否曾為他人用過的舊機。TikTok上的科技網友分享這項技巧，利用手機裡的代碼，看出手機是否為翻修機。而這組代碼隱藏在手機裡，進到手機的「設定」（Settings）後，找到「一般」（General）接著點開「關於本機」（About），然後找到機型（Model Number）。

序號後面的字母則是告訴你手機應該賣到哪裡，例如「LL」表示美國、「CH」則是中國、「C」加拿大、「F」則是法國。圖擷自aakaanksh

這名網友解釋，通常若以「M」為開頭代表手機是新機，但若開頭為「F」就表示手機曾被翻新過。他也補充，若把字母P作為代碼第一個字，表示個人化，若用N則表示替換。而序號後面的字母則是告訴你手機應該賣到哪裡，例如「LL」表示美國、「CH」則是中國、「C」加拿大、「F」則是法國，其他還有像是日本「JP」、西班牙「PY」與代表英國和愛爾蘭的「B」。

雖然翻新手機不一定是壞事，因為蘋果常對產品進行嚴格測試，以確保客戶可以買到可靠的設備。而蘋果也特別在網站上寫道：「每一件蘋果認證的翻修產品都完成嚴格的翻新過程，包括完整的功能測試，可以省下15％。」，他們也補充這些翻新過的產品都會根據需求更換零件，若從蘋果買翻修過的手機，都可享有一年的保固。

這項檢查技巧可幫助賣家或買家了解手機是不是全新機種，或是它來自哪裡。但若有用戶打算把自己手機賣到其他國家，可能會碰到一些問題。例如在阿拉伯聯合大公國就禁止iPhone上的FaceTime。

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