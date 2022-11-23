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神機！NOKIA 3210被沖上岸仍可正常開機 實證海水泡不爛

聯合新聞網／ 綜合報導
被海上沖上岸的NOKIA 3210，即便長年泡在海水中，並被藤壺纏繞，依然能夠正常開機。 圖擷自英國每日郵報
被海上沖上岸的NOKIA 3210，即便長年泡在海水中，並被藤壺纏繞，依然能夠正常開機。 圖擷自英國每日郵報

英國《每日郵報》報導，一名婦女近日在澳洲黃金海岸拾獲一支NOKIA 3210手機，由於距離1999年上市已將近24年，婦女驚訝地發現，即便該手機長年泡在海水中，並被藤壺纏繞，依然能夠正常開機，該名婦女的女兒將母親拾得的手機帶到學校展示，此事才被媒體報導。

一名婦女在11月初時沿著黃金海岸的棕櫚灘散步時，意外發現有一支纏繞著藤壺的手機被沖上岸，撿起後發現是一支NOKIA 3210型號的舊式手機，從外觀上看起來完好無損，更神奇的是，婦女發現它還能正常開機。

被海上沖上岸的NOKIA 3210，即便長年泡在海水中，並被藤壺纏繞，依然能夠正常開機。圖擷自英國每日郵報
被海上沖上岸的NOKIA 3210，即便長年泡在海水中，並被藤壺纏繞，依然能夠正常開機。圖擷自英國每日郵報

1990年上市的NOKIA 3210，一發行銷量爆增，在全球賣出1.6億支。還是當時第一支能編輯個性化單一鈴聲的手機，甚至能將編輯好的鈴聲傳到其他同為NOKIA用戶的手機裡。

除此之外，NOKIA 3210內建手機遊戲貪吃蛇，電話簿還可一次可儲存250個名字，因為相當耐用和可一次充電長達22小時的電池壽命，在當時很受到全球消費者的歡迎，是NOKIA史上第二暢銷的手機(第一名則是NOKIA 3210之後的NOKIA 3310)。

圖為NOKIA 3210示意圖。圖擷自英國每日郵報
圖為NOKIA 3210示意圖。圖擷自英國每日郵報

Nokia 澳洲

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