vivo X90系列手機搭載Snapdragon 8 Gen 2、天璣9200處理器 相機感光元件再升級

在聯發科與Qualcomm接連揭曉其年度旗艦處理器產品後，vivo終於如先前預告正式揭曉X90系列手機，並且確定分別採用天璣9200處理器與Snapdrasgon 8 Gen 2運算平台，另外也在Pro等級以上機種的相機採用1吋感光元件設計，機身背面的設計元素也明顯做了調整。

相較過往將手機的設計，vivo此次在X90系列透過不鏽鋼框體將背蓋隔成兩個區塊，讓整個手機看起來像是早期的隨身相機。

標準款X90則是採用3200萬畫素視訊鏡頭，搭配與Sony合作客製化VCS IMX866感光元件、5000萬畫素的廣角鏡頭，搭配1200萬畫素的2倍光學變焦鏡頭，以及同為1200萬畫素的超廣角鏡頭。

至於X90 Pro與X90 Pro+則是在主相機模組改用與小米12S Ultra相同、增加為1吋的Sony IMX989感光元件，而2倍光學變焦鏡頭則採用Sony IMX758感光元件、5000萬畫素規格，至於之前在X80系列採用的微雲台設計則是取消，改為光學防震設計。

另外，X90 Pro在超廣角鏡頭採用Sony IMX663感光元件、1200萬畫素規格，X90 Pro+則採用Sony IMX598感光元件、4800萬畫素規格，並且額外增加一組採用OmniVision OV64B CMOS感光元件、對應6400萬畫素的3.5倍潛望式遠焦鏡頭，以及對應90mm焦段、f/3.5光圈設計的另一組遠焦鏡頭，相較其他機種還支援小於30毫秒的對焦速度，以及可在0.1 lux以下低光環境完成對焦拍攝功能。

硬體規格方面，vivo在X90 Pro+採用Snapdragon 8 Gen 2運算平台，X90 Pro與X90則均搭載天璣9200處理器，三款手機均搭載新版V2影像處理器，標榜能進一步配合天璣9200對應更好的人工智慧影像處理效能。

螢幕均採用6.78吋設計，但X90與X90 Pro均採用京東方提供、解析度達1.5K的AMOLED顯示面板，X90 Pro+則採用三星AMOLED顯示面板，兩者都支援120Hz畫面更新率與雙側曲面設計，但京東方提供顯示面板額外支援2160Hz高頻PWM調光，三星提供面板則僅支援1440Hz規格。

機身在X90 Pro與X90 Pro+均採用皮革背蓋，提供黑色、紅色款式，X90則提供皮革與玻璃背蓋款式，其中僅皮革版本提供紅色，玻璃款式則提供藍色與黑色選項，另外在X90 Pro與X90 Pro+額外搭載CS43131獨立Hi-Fi音訊晶片，支援IP68等級防水，而X90則僅搭載IP64等級防水。

充電方面，包含X90、X90 Pro都支援120W有線快充，電池容量則分別為4810mAh與4870mAh，而X90 Pro則額外加入50W無線快充，X90 Pro+則採用4700mAh電池容量，有線快充規格僅為80W，同樣支援50W無線快充。

vivo預計從即日起率先於中國市場開放X90、X90 Pro銷售，X90 Pro+則要等到11月28日，三款手機建議售價則從人民幣3699元起跳，最高售價達人民幣6999元，至於台灣與國際市場推出時間則尚未確認。

除了X90系列手機，vivo也同步更新TWS 3 Pro真無線耳機，其中採用Qualcomm新版S5音訊晶片，支援aptX Lossless無損音質技術，最高可對應1.2Mbps音訊傳輸效率，並且可配合獨立數位放大晶片對應高於110dB的高訊噪比，另外則是支援49dB主動降噪、通透模式與空間音訊模式，更可透過人工智慧方式調整最佳聽感。

收音部分則是透過三組麥克風提高聲音清晰度，耳機也支援同時與兩台藍牙裝置連接，甚至也支援體溫量測，本身則對應IP54等級防水防塵，關閉降噪功能時的電力最長可對應6.8小時，搭配充電盒則可對應長達30小時的聆聽使用時間，建議售價為人民幣999元。

另外，vivo也藉由Qualcomm新推出的S3音訊晶片打造入門款真無線耳機TWS 3，同樣支援aptX Lossless無損音質技術及1.2Mbps音訊傳輸效率，但少了數位放大晶片設計，同時也移除空間音訊與體溫量測功能，建議售價為人民幣499元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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