果粉注意！科技專家建議注意iPhone三大設定免被攻擊

愛用iPhone的人不外乎對美觀有強烈喜好之外，手機本身的系統也是讓不少果粉傾心的原因。正因為蘋果系統可存有許多個人資訊與照片，讓不少科技專家都建議用戶一定要讓手機保有最新的版本，且要使用最佳設定，以確保手機的安全。

根據《太陽報》報導，iPhone除了可儲存個人最私密與最有價值的資訊外，也存有私人照片、紀錄位置與個人資訊等功能，網路專家克里斯（Chris Hauk）除了是Pixel Privacy的隱私宣導人外，他也提倡每位iPhone用戶都應該檢查三個設定。

首先是「自動更新」，克里斯表示，iPhone最好都保持開啟自動更新的狀態，這能確保手機自動更新到最新的iOS版本，其中包含過去更新以來發現的任何隱私或安全漏洞的修復程式。一旦蘋果開啟快速安全回應的更新，在iOS16.2就顯得更佳重要。

再來是「安全檢查」，克里斯建議要熟悉iOS16中的安全檢查功能，這會允許使用者確認以及重設他們授權其他使用者的造訪同意權。用戶可以重設「應用程式」裡的「隱私許可權」，並可將限制自己手機上的訊息與FaceTime的隱私權，這對可能遭遇家暴的受害者更加有用。

最後則是熟悉「鎖定模式」，若用戶覺得常受到網路莫名攻擊，可以關閉可能的監測軟體的幾個功能，這能限制誰可以跟你聯繫，阻擋陌生email附件，以及禁止使用簡訊裡的預覽連結，讓懷有惡意的功能無法達到目標。

要如何啟用鎖定模式呢？只要到設定，找到「隱私與安全」，按下「鎖定模式」後，點下「打開鎖定模式」，接著重新開機就能啟動。

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