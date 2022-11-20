OPPO新一代Reno 9系列手機這天登場 將搭載自行研發影像晶片

OPPO稍早確認將於11月24日下午2點30分揭曉新一代Reno 9系列手機，同時也公布具體外觀細節，並且確認將搭載自行研發的MariSilicon X影像晶片。

不過，暫時還無法確認Reno 9系列手機是否將比照vivo即將推出的X90系列，將分別採用聯發科近期發表的天璣9000處理器，以及Qualcomm稍早對外公佈的Snapdragon 8 Gen 2處理器，亦有可能繼續使用今年多數旗艦手機採用的Snapdragon 8 Gen 1或Snapdragon 8+ Gen 1等處理器規格。

而螢幕規格將採用支援120Hz畫面更新率、高頻率PWM調光與雙側曲面設計的AMOLED螢幕，並且採用玻璃背蓋設計，可能分別推出標準款Reno 9，以及包含Reno 9 Pro與Reno 9 Pro+三款手機，至於國際版本可能僅推出Reno 9及Reno 9 Pro，但規格上可能會與中國市場銷售版本不同。

機身配色則分別採用明日金、碧海青、皓月黑與微醺四款配色，其中微醺配色將維持漸變色彩設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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