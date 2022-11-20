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realme 10系列登場！realme 10 Pro+超輕薄 對尬OPPO A1 Pro

聯合新聞網／ 楊又肇
▲realme 10 Pro+
▲realme 10 Pro+

realme稍早宣布推出搭載雙側曲面螢幕與高畫素相機設計的輕薄手機realme 10 Pro+，而OPPO不久前也推出相似硬體配置的OPPO A1 Pro。

兩款手機都搭載解析度為Full HD+、雙側曲面設計的6.7吋OLED螢幕，兩者也支援120Hz畫面更新率，以及可達2160Hz的PWM調光功能，但realme 10 Pro+採用聯發科天璣1080處理器，OPPO A1 Pro則是採用Qualcomm Snapdragon 695處理器。

realme 10 Pro+採用5000mAh電池容量，OPPO A1 Pro則採5000mAh，兩款手機都支援67W有線快充，至於相機系統則都搭載1600萬畫素視訊鏡頭，搭配1億800萬畫素廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，但realme 10 Pro+還會額外搭載800萬畫素超廣角鏡頭。

▲OPPO A1 Pro
▲OPPO A1 Pro

除了推出realme 10 Pro+，realme還同步推出realme 10 Pro，硬體規格則配置Snapdragon 695處理器、改為LCD平面螢幕，另外也推出改為天璣700處理器的realme 10。

建議售價方面，realme 10 Pro+建議售價為人民幣1699元起跳，realme 10 Pro建議售價則是人民幣1599元，而realme 10建議售價則是人民幣1299元。而OPPO A1 Pro建議售價則從人民幣1799元起跳，目前已經在中國市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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