realme 10系列登場！realme 10 Pro+超輕薄 對尬OPPO A1 Pro
realme稍早宣布推出搭載雙側曲面螢幕與高畫素相機設計的輕薄手機realme 10 Pro+，而OPPO不久前也推出相似硬體配置的OPPO A1 Pro。
兩款手機都搭載解析度為Full HD+、雙側曲面設計的6.7吋OLED螢幕，兩者也支援120Hz畫面更新率，以及可達2160Hz的PWM調光功能，但realme 10 Pro+採用聯發科天璣1080處理器，OPPO A1 Pro則是採用Qualcomm Snapdragon 695處理器。
realme 10 Pro+採用5000mAh電池容量，OPPO A1 Pro則採5000mAh，兩款手機都支援67W有線快充，至於相機系統則都搭載1600萬畫素視訊鏡頭，搭配1億800萬畫素廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，但realme 10 Pro+還會額外搭載800萬畫素超廣角鏡頭。
除了推出realme 10 Pro+，realme還同步推出realme 10 Pro，硬體規格則配置Snapdragon 695處理器、改為LCD平面螢幕，另外也推出改為天璣700處理器的realme 10。
建議售價方面，realme 10 Pro+建議售價為人民幣1699元起跳，realme 10 Pro建議售價則是人民幣1599元，而realme 10建議售價則是人民幣1299元。而OPPO A1 Pro建議售價則從人民幣1799元起跳，目前已經在中國市場推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 你的iPhone中了嗎？最難維修機種 蘋果官方認證不是iPhone 14系列而是它
📢 預算1萬只買蘋果！他掙扎iPhone 11或12 果粉傳授「做這1動作」就選它
📢 Apple Watch「一晚響5次」以為壞了 實際一測嚇慘：脈搏只剩40
📢 恐直接「掰了充電孔」？ 外媒盤點6大iPhone 15 Ultra傳言
📢 【實用】必學！梨泰院踩踏事件湧傷患難辨身份 教你做蘋果、安卓「醫療卡」搶救自己的命
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言