華碩孵出《暗黑破壞神：永生不朽》主題的ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition
繼今年9月中旬推出以蝙蝠俠為主題設計的ROG Phone 6 BATMAN Edition之後，華碩稍早進一步宣布與暴雪娛樂合作，推出以手機遊戲《暗黑破壞神：永生不朽》為主題打造的ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition。
與先前推出的ROG Phone 6 BATMAN Edition一樣，此次推出的ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition也是以搭載Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，並且採用12GB記憶體、256GB、6000mAh電池容量與6.78吋AMOLED螢幕設計的ROG Phone 6為基礎。
而在設計元素上，ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition導入大量《暗黑破壞神：永生不朽》遊戲風格，包含以「赫拉迪姆方塊」為設計、印製Diablo素描畫像的外盒，並且以仿羊皮捲軸設計的「聖休亞瑞地圖配件袋」收納充電線、充電器等配件。
手機本體則是以「世界石」造型包裝收納，並且在手機背蓋以特殊工法在霧面玻璃表面加入Diablo身影，手機操作介面更添加諸多遊戲相關設計，另外也以「祝福之盾」打造手機保護殼，並且在SIM卡針加入《暗黑擘壞神：永生不朽》元素。
同時，可以配合內附「法希爾的榮光手電筒」照射保護殼、配件袋上的地圖，藉此尋找隱藏的發光符號，進而可透過網址領取專屬虛寶。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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