日本買iPhone划算嗎？他預估價差破6千 網一看傻眼：算錯了

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聯合新聞網／ 綜合報導
一為民眾打算趁著日幣貶值，到日本購入兩支iPhone 14 Pro，預計能省下約6,000元，不過有網友發現其匯率根本算錯，更提醒此舉風險很高。(路透社資料圖片)
一為民眾打算趁著日幣貶值，到日本購入兩支iPhone 14 Pro，預計能省下約6,000元，不過有網友發現其匯率根本算錯，更提醒此舉風險很高。(路透社資料圖片)

近來日幣大幅貶值，一位網友便計畫到日本iPhone 14 Pro，他計算退稅、匯率差加上店家折扣，預計共能省下約6,000元。然而不少網友提醒，當地店家折扣可能並不適用iPhone，且其匯率計算根本搞錯，實際算下來只便宜約1,000元，此外還要考量缺貨、保固等風險，其實並不划算。

一位網友在PTT發文分享，他最近打算到日本購入兩支iPhone 14 Pro，他指出，日本知名連鎖電器行BIC CAMERA和YODOBASHI都能退稅，如果與台灣價格34,900元進行比較，BIC CAMERA的價格為149,800元日幣，經匯率0.214換算約等於32,057元新台幣，再加上BIC CAMERA現有9折優惠，每支手機只要28,851元，跟原價差了6,048元，且買兩支省更多。

然而，不少網友認為在日本購買風險很大，「BIC CAMERA不是全部都是用9折活動」、「這兩家的折扣，Apple通常都是只有退稅，沒有另外折扣」、「有關保固部分，換電池等可以在台灣直營店處理，換整機的話就要送回去日本處理了」、「只要日本（手）機要維修，不管在官方還是外面全部都貴爆」、「確定有貨？上禮拜有去看，結果都是要等。」、「現在日本iPhone都要預約排隊等好幾個禮拜」。

更有人發現該網友將匯率搞錯，「因為你從頭的匯率就算錯，台幣換日幣要用買進價，是你跟台銀買日幣，不是你賣日幣給台銀」、「匯率不是0.226嗎？台日只差在退稅，如果之後日幣再升，差距就更小。」、「匯率算錯了，應該是339XX？差1,000，去百貨公司週年慶買比較划算。」

iPhone iPhone 14 Pro 日本 匯率

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