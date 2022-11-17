三星Galaxy S23大升級？傳與Qualcomm合作 有望搭載Snapdragon處理器

在此次Snapdragon Tech Summit技術大會中，Qualcomm公布諸多技術應用合作夥伴，其中在與三星合作推廣Snapdragon Pro系列賽事聲明中，並且強調雙方將在處理器深度合作，似乎也間接證實三星預計在2023年推出的年度旗艦手機Galaxy S23系列，將全面搭載Snapdragon處理器的傳聞。

在先前傳聞中，指出三星考量其4nm製程技術整體良率仍不盡理想，因此預計在2023年推出的年度旗艦手機Galaxy S23系列，都會採用Qualcomm新一代處理器設計。

而在此次Snapdragon Tech Summit技術大會中，三星除了說明將與Qualcomm合作推廣Snapdragon Pro系列賽事，更說明雙方在處理器應用合作關係將會加深，似乎凸顯三星接下來將不會公布定位旗艦等級的Exynos處理器，可能僅像傳聞只推出對應主流機種使用的處理器產品，或許就是近期有消息的Exynos 1380與Exynos 1330，預期會用於新款Galaxy A系列手機。

除了說明與三星深入合作關係，Qualcomm在此次Snapdragon Tech Summit技術大會也說明與三星深入合作，將其2億畫素規格的ISOCELL HP3感光元件與Snapdragon 8 Gen 2高度整合，另外也與Sony合作四重數位重疊拍攝技術，同時也包含讓Snapdragon 8 Gen 2進一步對應1吋面積設計的感光元件，而聲音技術部分也與Bose建立合作關係。

其他合作部分，則包含與小米合作語音識別與即時翻譯技術，而在硬體等級的即時光影追跡效果應用則是與OPPO合作，透過其開源提供使用的PhysRay SDK開發工具資源，讓更多遊戲、服務開發商可以藉此打造更擬真的3D互動場景，另外在遊戲內容也與網易遊戲、騰訊遊戲，以及諸如華碩ROG、黑鯊、iQOO、紅魔手機、榮耀、一加、Sony、三星、OPPO深度合作。

至於在Snapdragon Pro系列賽事與三星深入合作之外，Qualcomm也宣布將與曼聯 (曼徹斯特聯足球俱樂部)合作，預計透過曼聯龐大粉絲規模助力，藉此擴大Snapdragon品牌宣傳效益，另外也將持續透過Snapdragon Insiders計畫，藉由各地KOL推廣Snapdragon運算平台使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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