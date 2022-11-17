快訊

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想快速充電卻分不清哪條是快充線嗎？充飽iPhone訣竅在這裡

聯合新聞網／ 綜合報導
想為iPhone有效率的充飽電，也要挑對充電線，才能快速餵飽手機。圖擷自Apple
想為iPhone有效率的充飽電，也要挑對充電線，才能快速餵飽手機。圖擷自Apple

用對充電線可以讓手機充電事半功倍，信不信由你，但有科技網紅實測發現這是真的。原來想為iPhone有效率的充飽電，也要挑對充電線，才能快速餵飽手機。

根據《太陽報》報導，許多手機用戶經常面臨時間急迫，需要將快沒電的手機迅速充電，但此時要注意的是手邊的充電線與插頭是否性能極佳。使用正確類型充電工具，才能替iPhone 8或更新款的iPhone機型快速充電。

根據蘋果指出，手機用戶通常在30分鐘內可充滿高達50%的電力，但前提是使用USB-C充電線與插座，才能快速且有效率的充飽電。蘋果在2020年停止為新iPhone提供耳機與掛壁式充電器，但提供USB-C對Lightning的轉接線。

而Lightning是蘋果為iPhone特定使用的連接線，USB-C則是現今被廣泛使用的充電線系統，它跟過往我們使用的USB是不同類型，因此所需要的插座也是不同的。雖然USB仍然在許多充電線中，還可以找到相應的插座，但蘋果所生產的快充插頭只能接20W的USB-C。

還有另一個35W的快充，但價格高出許多，且iPhone目前也只能使用到29W。因此要有效快充，必須先確認自己手機的規格，以免在茫茫的插頭大海中，用錯插頭甚至影響充電效率。雖然有些人也會買充電板，省去一堆繩子的糾結，但無線充電仍沒有USB-C來得快，所以想要有效率充電還是需要USB-C轉Lightning充電線。

延伸閱讀

任天堂拋「奧客條款」禁為7種人服務 網友喊讚：推廣全世界好嗎

你的iPhone中了嗎？最難維修機種 蘋果官方認證不是iPhone 14系列而是它

只有1萬想買蘋果！他掙扎iPhone 11或12 果粉傳授「做這1動作」就選它

iPhone手機不離身最怕沒電 這幾招教你延長電池壽命

相關新聞

日本買iPhone划算嗎？他預估價差破6千 網一看傻眼：算錯了

近來日幣大幅貶值，一位網友便計畫到日本買iPhone 14 Pro，他計算退稅、匯率差加上店家折扣，預計共能省下約6,000元。然而不少網友提醒，當地店家折扣可能並不適用iPhone，且其匯率計算根本搞錯，實際算下來只便宜約1,000元，此外還要考量缺貨、保固等風險，其實並不划算。

想快速充電卻分不清哪條是快充線嗎？充飽iPhone訣竅在這裡

用對充電線可以讓手機充電事半功倍，信不信由你，但有科技網紅實測發現這是真的。原來想為iPhone有效率的充飽電，也要挑對充電線，才能快速餵飽手機。

三星Galaxy S23大升級？傳與Qualcomm合作 有望搭載Snapdragon處理器

在此次Snapdragon Tech Summit技術大會中，Qualcomm公布諸多技術應用合作夥伴，其中在與三星合作推廣Snapdragon Pro系列賽事聲明中，並且強調雙方將在處理器深度合作，似乎也間接證實三星預計在2023年推出的年度旗艦手機Galaxy S23系列，將全面搭載Snapdragon處理器的傳聞。

你的iPhone中了嗎？最難維修機種 蘋果官方認證不是iPhone 14系列而是它

蘋果（Apple）哪一款iPhone最難維修呢？法國蘋果官網日前公布21款iPhone系列評分，從維修難易度從0分至10分，分數愈高代表愈容易修理，其中最容易維修iPhone機型高達7分。

需求低迷 三星智慧手機工廠產能利用率降至新低

南韓資訊科技（IT）公司的上季工廠產能利用率都下滑，三星電子智慧手機工廠的產能利用率更創新低。

只有1萬想買蘋果！他掙扎iPhone 11或12 果粉傳授「做這1動作」就選它

想買舊手機看過來！蘋果（Apple）iPhone 14系列雖然已上市一陣子，仍有果粉心有所屬舊款iPhone。一名網友在預算只有1萬元左右的情況下，了解iPhone 11和iPhone 12各有缺點，詢問網友該買哪一款較合適，引起不少網友討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。