你的iPhone中了嗎？最難維修機種 蘋果官方認證不是iPhone 14系列而是它

蘋果（Apple）哪一款iPhone最難維修呢？法國蘋果官網日前公布21款iPhone系列評分，從維修難易度從0分至10分，分數愈高代表愈容易修理，其中最容易維修iPhone機型高達7分。

法國致力減少電子垃圾的產生，於2021年1月1日起針對智慧型手機和筆電等等5類電子裝置推出了新的「維修指數」，依5大標準計算：維修相關文件說明是否標示清楚、產品拆卸的難易度、零件備料情況、零件價格、產品後續維護和軟體升級年限等區分出1到10分的評分標準，滿分10分代表最佳的維修性。

第二容易維修的機種為iPhone 14 Plus和iPhone 14，分數為6.9分。（翻攝自蘋果官網）

法國蘋果因應法令，在官網列出21項iPhone系列的維修評分，包含2016年推出的iPhone 7到今年新出的iPhone 14系列等，發現最容易維修的機種包含iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 11 Pro Max及iPhone 11 Pro，分數高達7分；第2容易維修機種為iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone 12 Pro Max及iPhone 12 Pro，評分為6.9分。

iPhone 14 Plus、iPhone 14比iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro低0.1分的原因，在於iPhone 14 Plus、iPhone 14拆卸數量較多及零件價格較高。

而最難維修的機種為2020年推出的iPhone SE第二代（iPhone SE 2），評分僅有6分，相較其他機種，iPhone SE 2的拆卸難度更高、備料供應有限；維修評分第2低的機種為2018年的iPhone XR，僅有6.3分。

2020年推出的iPhone SE第二代（iPhone SE 2），評分僅有6分，相較其他機種，iPhone SE 2的拆卸難度更高、備料供應有限。（翻攝自蘋果官網）

2018年推出的iPhone XR為第2難維修的iPhone，分數只有6.3分。（翻攝自蘋果官網）

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