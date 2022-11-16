快訊

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone手機不離身最怕沒電 這幾招教你延長電池壽命

聯合新聞網／ 綜合報導
不少熟悉iPhone的科技好手，便在網路上分享技巧，可以立即延長手機電池壽命。圖擷自APPLE
不少熟悉iPhone的科技好手，便在網路上分享技巧，可以立即延長手機電池壽命。圖擷自APPLE

現代人離不開手機，最害怕的就是手機沒電，若不能馬上充電就像馬上少了一隻手一樣緊張。不少熟悉蘋果（Apple）iPhone的科技好手，便在網路上分享技巧，可以立即延長手機電池壽命。

延伸閱讀：

只有1萬想買蘋果！他掙扎iPhone 11或12 果粉傳授「做這1動作」就選它

根據《太陽報》報導，TikTok科技網紅@scottpolderman在自己頻道分享延長電池壽命的秘訣，首先他提醒先確保正確的電池充電方式。隨著使用年限變長，iPhone電池能保存的電量會變少，而這是手機效能開始退化的開始。

蘋果也曾在官網表示，電池的壽命與其化學年齡有關，不只是跟電池組裝後的時間長度相關，電池的化學年齡由幾個重要因素組成，包含溫度、使用年限以及充電模式。所有的可充電電池都是消耗品，會隨著長期的化學效能老化而變得效率低落。

隨著鋰電池的化學成分低落，可以容納的電荷量減少，導致電池壽命變短以及性能降低。若要延長電池的使用時間，就要縮短將iPhone充飽電的時間以減少電池的耗損。

報導中也建議，若要了解iPhone的充電設置，可以從iPhone中選擇電池，點選電池健康情況，接著是優化電池充電設定，確保手機啟動該功能。若要進一步延長電池續航時間，則前往設定後找到輔助使用，找到動態功能（Motion），點進去後選擇「減少動態功能」（Reduce Motion）。蘋果表示這會減少用戶介面上的動態，可提供一些電池壽命增加。

又或是在iPhone部分機型，開啟深色模式也可有助於延長電池續航力。

延伸閱讀

只有1萬想買蘋果！他掙扎iPhone 11或12 果粉傳授「做這1動作」就選它

從國外買手機該注意什麼？ 網友曝這1致命缺點需注意

影／達人傳授iPhone「4步驟」拍出月球清晰表面 百萬人驚嘆

日本人不買新機！改買二手iPhone舊機 「心態改變」原因曝

相關新聞

日本買iPhone划算嗎？他預估價差破6千 網一看傻眼：算錯了

近來日幣大幅貶值，一位網友便計畫到日本買iPhone 14 Pro，他計算退稅、匯率差加上店家折扣，預計共能省下約6,000元。然而不少網友提醒，當地店家折扣可能並不適用iPhone，且其匯率計算根本搞錯，實際算下來只便宜約1,000元，此外還要考量缺貨、保固等風險，其實並不划算。

想快速充電卻分不清哪條是快充線嗎？充飽iPhone訣竅在這裡

用對充電線可以讓手機充電事半功倍，信不信由你，但有科技網紅實測發現這是真的。原來想為iPhone有效率的充飽電，也要挑對充電線，才能快速餵飽手機。

你的iPhone中了嗎？最難維修機種 蘋果官方認證不是iPhone 14系列而是它

蘋果（Apple）哪一款iPhone最難維修呢？法國蘋果官網日前公布21款iPhone系列評分，從維修難易度從0分至10分，分數愈高代表愈容易修理，其中最容易維修iPhone機型高達7分。

只有1萬想買蘋果！他掙扎iPhone 11或12 果粉傳授「做這1動作」就選它

想買舊手機看過來！蘋果（Apple）iPhone 14系列雖然已上市一陣子，仍有果粉心有所屬舊款iPhone。一名網友在預算只有1萬元左右的情況下，了解iPhone 11和iPhone 12各有缺點，詢問網友該買哪一款較合適，引起不少網友討論。

iPhone手機不離身最怕沒電 這幾招教你延長電池壽命

現代人離不開手機，最害怕的就是手機沒電，若不能馬上充電就像馬上少了一隻手一樣緊張。不少熟悉蘋果（Apple）iPhone的科技好手，便在網路上分享技巧，可以立即延長手機電池壽命。

三星Galaxy S23大升級？傳與Qualcomm合作 有望搭載Snapdragon處理器

在此次Snapdragon Tech Summit技術大會中，Qualcomm公布諸多技術應用合作夥伴，其中在與三星合作推廣Snapdragon Pro系列賽事聲明中，並且強調雙方將在處理器深度合作，似乎也間接證實三星預計在2023年推出的年度旗艦手機Galaxy S23系列，將全面搭載Snapdragon處理器的傳聞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。