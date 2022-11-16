iPhone手機不離身最怕沒電 這幾招教你延長電池壽命

現代人離不開手機，最害怕的就是手機沒電，若不能馬上充電就像馬上少了一隻手一樣緊張。不少熟悉蘋果（Apple）iPhone的科技好手，便在網路上分享技巧，可以立即延長手機電池壽命。

根據《太陽報》報導，TikTok科技網紅@scottpolderman在自己頻道分享延長電池壽命的秘訣，首先他提醒先確保正確的電池充電方式。隨著使用年限變長，iPhone電池能保存的電量會變少，而這是手機效能開始退化的開始。

蘋果也曾在官網表示，電池的壽命與其化學年齡有關，不只是跟電池組裝後的時間長度相關，電池的化學年齡由幾個重要因素組成，包含溫度、使用年限以及充電模式。所有的可充電電池都是消耗品，會隨著長期的化學效能老化而變得效率低落。

隨著鋰電池的化學成分低落，可以容納的電荷量減少，導致電池壽命變短以及性能降低。若要延長電池的使用時間，就要縮短將iPhone充飽電的時間以減少電池的耗損。

報導中也建議，若要了解iPhone的充電設置，可以從iPhone中選擇電池，點選電池健康情況，接著是優化電池充電設定，確保手機啟動該功能。若要進一步延長電池續航時間，則前往設定後找到輔助使用，找到動態功能（Motion），點進去後選擇「減少動態功能」（Reduce Motion）。蘋果表示這會減少用戶介面上的動態，可提供一些電池壽命增加。

又或是在iPhone部分機型，開啟深色模式也可有助於延長電池續航力。

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