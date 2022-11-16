vivo將推旗艦手機X90系列、搭載升級版V2影像晶片與影像技術 11月22日曝光
日前宣布推出升級版V2影像晶片，並且與聯發科天璣9200處理器有深度整合，同時強調將導入全新影像技術之後，vivo稍早確認將於11月22日晚間7點揭曉新款旗艦手機X90系列。
其中將包含X90、X90 Pro，以及X90 Pro+三款手機，沒意外將會率先導入天璣9200處理器，預期也會包含採用Qualcomm即將揭曉的Snapdragon 8 Gen 2處理器規格。
另外，X90系列預期也會在影像拍攝採用升級設計，並且將加入120W有線快充，另外應該也會率先搭載新版OriginOS作業系統>，而vivo稍早也公布X90系列具體外觀，但具體細節則要等到發表會公布。
除了手機產品，vivo也透露將同步揭曉新款真無線耳機TWS 3系列耳機，其中將搭載傳輸位元率達1.2Mbps的全鏈路無線真Hi-Fi音質表現，提供高於110dB的高訊噪比表現，以及高於40KHz傳輸頻寬。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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