連2支iPhone打字驚現小米亂碼 她嚇慘：根本沒用小米APP
智慧型手機雖為生活帶來便利，但也存在隱私外洩等各種風險，近日就有網友透露，她在iPhone上使用語音輸入時，經常會突然跳出一串以「小米」開頭的不明亂碼，甚至在她換了第2支iPhone後也依然如此，可是她的新手機裡根本沒有下載任何小米APP，讓她嚇得上網求助，網友們聞言也紛紛直呼太可怕，並指出可能原因。
一位女網友在Dcard發文求助，她表示，自己前後兩支手機分別為iPhone 11和iPhone 14，每當用iPhone語音打字時都會跑出奇怪的字，比如「小米雲台版1080p」、「小米智慧攝影機」等，而且後面還接著一串亂碼，讓她感到相當恐慌，懷疑自己是否被竊聽或是手機中毒了。
她補充說，家中未使用過任何小米裝置，唯有過去用iPhone 11時曾下載一個小米APP，但換手機後完全沒有，舊檔案也都沒有轉移到新手機內，結果仍出現相同情形。她也上傳一段螢幕錄影佐證，畫面中，當她想用語音打字輸入文字時，突然跳出一長串與小米有關的亂碼，瞬間又自動消失。
不少網友見狀被嚇壞，「起雞皮疙瘩是正常的嗎？」、「深夜看，好毛」、「好詭異，應該還在保固內，要不要送修看看」、「好像陰謀論喔，挺恐怖的」。
也有人表示遇過類似現象，「我的手機也會欸，我是拿11 Pro Max，但我是更新成ios16之後才這樣」、「我媽也遇過類似的，就是不管開什麼APP或是打字而已，都會突然跳出廣告」。
網友們試著找出可能原因，「妳是不是設定到『替代文字』」、「隱私麥克風那邊看一下，還是妳蘋果有安裝什麼對岸的APP？」、「先備份，然後把手機回覆原廠設定試試呢？然後Wifi、藍芽那些沒用到就關掉，說不定是自動配對到鄰居的設備」，不過上述可能均在該位網友嘗試過後被否決。
一位軟體專業的網友則分析，「身為軟體工程師，我覺得這個不像監聽，比較像是bug，因為妳提到之前的11有安裝過小米的APP，不管是惡意或是不小心，他們的APP可能在妳手機植入設定錯誤，導致妳換機了一樣會發生」。
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