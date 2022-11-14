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vivo宣布推出升級版V2影像晶片 新機將率先首發聯發科天璣9200處理器

聯合新聞網／ 楊又肇

vivo在上個月透露接下來準備推出新機，將會採用更大尺寸、感光能力更高的感光元件設計，同時也提及將與蔡司合作研發全新50mm焦段設計的人像鏡頭。而在稍早公布消息中，則是宣布推出加入人工智慧的V2影像晶片，同時也確定將率先推出搭載聯發科天璣9200處理器的手機產品。

依照說明，V2影像晶片採用全新架構設計，其中採用人工智慧技術，將可配合手機處理器的影像運算元件與人工智慧運算元件運作模式，藉此發揮更高影像處理效率，其中更透露在配合天璣9200處理器情況下，將能在1/100秒內完成運算同步。

此外，V2影像晶片也能配合vivo自有演算法提升影像處理效率，在搭配天璣9200處理器運算之下，將能對應更複雜的拍攝影像處理，此外更藉由DDR-Less設計的記憶體模組對應每秒可達1.3兆位元資料量吞吐表現，並且讓人工智慧運算峰值效能可達每瓦16.3TOPS，更標榜考讓夜間拍攝噪訊降低20%，動態範圍理論上可提升4EV。

除了透露接下來將推出新機會首發採用天璣9200處理器，更可在相機的5倍以上焦段拍攝清晰度提升35%，並且加入全新設計的Ultra Zoom EIS防震設計，將能在長焦拍攝維持更穩定影像表現。

另外，新機更強調將快門延遲降低至30毫秒，藉此提高高速拍攝捕捉速度，甚至可透過RawEnhance2.0演算法，在低於0.1 lux的超低光環境順利對焦。

沒意外的話，vivo預期會在今年底宣布推出新機，預期就是以X90為稱的旗艦機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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