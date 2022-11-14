realme 10於印尼市場推出 台灣等地區預計推出realme 10 Pro、realme 10 Pro+

realme宣布於印尼地區推出新款數字系列手機realme 10，分別採用聯發科Helio G99處理器、6.4吋Full HD+解析度的AMOLED螢幕，並且採用5000mAh電池容量設計，預計在11月11日於印尼市場率先推出。

其他規格，則包含採用4GB或8GB記憶體容量，搭配64GB、128GB或256GB儲存容量，並且支援33W SuperVOOC有線快充設計，可在28分鐘內將電力從0%充至50%。

相機部分則採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素廣角鏡頭，以及200萬畫素黑白景深鏡頭，提供夜景拍攝與街拍模式，並且支援錄影防震功能，另外也能藉由Clear Fusion演算法對應真實色彩與清晰細節表現。

而機身搭載單喇叭設計，但是可透過UltraBoom技術，相比前一代機種可提升2倍音量輸出，本身也內建3.5mm耳機孔設計，操作介面則採用基於Android 12的realme UI 3.0。

realme 10將提供黑色與白色兩款配色，建議售價則是從229美元起跳，預計在11月11日於印尼市場推出，而未來在其他市場則可能推出realme 10 Pro及realme 10 Pro+機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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