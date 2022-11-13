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Sony宣布以Lytia品牌 作為未來感光元件產品宣傳使用名稱

聯合新聞網／ 楊又肇

Sony半導體宣布，未來將以全新Lytia品牌作為未來手機感光元件宣傳名稱，而中文宣傳則會以「光喻」為稱。

除了將用於Xperia系列手機，未來Sony半導體也將藉由Lytia品牌宣傳旗下感光元件，藉此在諸多應用Sony感光元件的手機、車載系統等產品之間強化品牌能見度。

而若沒意外的話，下一款Xperia旗艦手機將會導入Lytia品牌新款感光元件，並且提升拍攝影像畫質表現。

目前Sony投入感光元件發展已經超過50年，其中包含在1980年代將CCD感光元件商用化，而在2004年則投入CMOS感光元件，而此次提出的Lytia品牌則強調Sony在影像技術上的優勢，包含HDR影像、高速畫面捕捉、自然影像表現等應用體驗。

至於此次提出Lytia品牌名稱，顯然Sony希望能比照三星近年以ISOCELL品牌推廣旗下感光元件，透過Lytia品牌增加更高的產品識別。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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