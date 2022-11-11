從國外買手機該注意什麼？ 網友曝這1致命缺點需注意

從國外買手機回台灣使用有什麼需要注意的地方？因台灣「缺機」需不少時日等貨到，所以有網友發文表示想請朋友從國外代購手機回台，但好奇有什麼需注意之處，引來許多網友專業回覆。

一名網友在Dcard Apple版以「有人從國外買過手機嗎」為題發文，表示自己已經觀望很久了，終於決定要下手換手機，但看了一下Apple官網，發現現在從官網訂iPhone 14 Pro要十二月中才會到。

原PO表示，身邊有些朋友人在國外，國外的缺機潮好像沒有台灣這麼嚴重，因此在考慮要不要請朋友代購。有朋友在歐美、日本跟香港，而美國的應該是不能買，因為「沒實體SIM卡」在台灣還是不方便，日本的聽說相機會有聲音關不掉，因此香港好像是最正常的管道。因此原PO好奇，有沒有人從國外買過手機，且有沒有什麼特別需要注意的地方。

文章引來許多網友回覆，針對日本購機，網友留言表示「日本的手機iOS 15之後，只要你離境日本就不會再有聲音了喔。而且是亞洲最便宜的，其實我個人蠻推薦」，而針對香港購機，有網友表示「香港pro max托運回來+1，報關的時候不能超過3萬」。

最後也有網友貼心提醒，表示「買國外的，回來台灣去原廠都無法維修！（自費也不可以） 因為國外的機子沒有台灣機關認證，所以原廠不受理⋯這是官方給的理由，自費也不行，我覺得很荒唐。」、「國外的機子只能去附近國家維修，最近是香港或日本。不然要去坊間（非官方）的維修」。

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