充電速度慢可以保護手機？ 網友專業回：重點是「溫度」

充電速度慢真的可以保護手機嗎？市面上許多手機都強調快充功能，但也有手機提供「涓流」方式緩慢替手機充電，因此讓網友好奇，充電快慢究竟是否會對手機造成傷害，文章引來許多專業網友回覆。

一名網友在PTT MobileComm版以「充電速度慢是一種保護手機電池的概念嗎？」為題發文，表示「充電速度」一直都是大家關注的議題，充得快當然對於時間寶貴的人來說就很有吸引力，廠商甚至有出一款充的超級快的手機，如200w快充的小米等。

但也有聽說「充得快可能傷手機電池」，使得很多廠商開始做「涓流」，像谷歌就是夜間充到80%以後會檢測使用者的鬧鐘是幾點要醒，然後涓流到使用者要醒的時間把手機充滿電，因此原PO好奇「慢充是可以保護手機的嗎？」、「還是說那只是充電慢的手機用來解釋的藉口？」

許多專業網友紛紛留言解釋，「電池保持滿電量是會縮短壽命的，你充到100%拔掉電比充到80%還傷」、「真正影響電池壽命的是溫度」、「衝越快溫度越高啊」、「有影響的是溫度，充電到80趴也能減少電池損耗」。

商品推薦