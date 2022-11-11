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手機展示機會另外特製嗎？內行人指跟市售機一樣 差在這一點

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇在電信門市和大賣場的手機展示機，是否和市售機同樣貨源。照片為示意圖，人物與本文無關。 路透
原PO好奇在電信門市和大賣場的手機展示機，是否和市售機同樣貨源。照片為示意圖，人物與本文無關。 路透

通常電信門市都會擺放幾支熱門的展示機供民眾體驗，有網友就好奇這些展示機跟實際買到的手機有一樣嗎？是直接拿一般市售的機子來用，還是那只是專門展示用的手機？貼文一出，多數人指出差別在於軟體上。

原PO在PTT以「門市的展示機會是特挑過的嗎？」為題發文，他說通常展示機都會比較明亮，就是為了吸引消費者的目光。原PO舉例之前到某個門市，看到iPhone 14 Pro展示機螢幕亮度都調到最亮，但自己的手機卻比較暗又黃，去好市多比較又感覺差不多，他不知道是否跟保護貼或者桌布不同有關係。

原PO想知道像大賣場、電信門市的展示機和民眾買到的手機，會是完全一樣的貨源嗎？還是廠商有另外特製，專門用來展示的手機？

有內行人就解釋市售機和展示機的差別，「想太多，都一樣啦，頂多是用工程機，哪會特別挑」、「硬體沒差，但是軟體會特別處理」、「軟體會處理啊，至少指紋功能會拿掉」、「頂多就展場用的軟體，硬體不太可能有差」、「系統韌體特別修改，展示待機會播放介紹機種規格簡介」、「韌體會開展示模式，然後有些是4G功能會拔掉，只剩WIFI」、「就市售機裝個展示模式而已」。

還有人對於螢幕亮度說明，「有調過，完全不同」、「你環境燈光那些也有影響啊」、「其實是視覺上的錯覺，因為門市光源充足與環境明亮導致你會有差異」、「我的12螢幕就是偏黃，展示機偏冷」。

手機 iPhone 14 Pro

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