手機展示機會另外特製嗎？內行人指跟市售機一樣 差在這一點
通常電信門市都會擺放幾支熱門的展示機供民眾體驗，有網友就好奇這些展示機跟實際買到的手機有一樣嗎？是直接拿一般市售的機子來用，還是那只是專門展示用的手機？貼文一出，多數人指出差別在於軟體上。
原PO在PTT以「門市的展示機會是特挑過的嗎？」為題發文，他說通常展示機都會比較明亮，就是為了吸引消費者的目光。原PO舉例之前到某個門市，看到iPhone 14 Pro展示機螢幕亮度都調到最亮，但自己的手機卻比較暗又黃，去好市多比較又感覺差不多，他不知道是否跟保護貼或者桌布不同有關係。
原PO想知道像大賣場、電信門市的展示機和民眾買到的手機，會是完全一樣的貨源嗎？還是廠商有另外特製，專門用來展示的手機？
有內行人就解釋市售機和展示機的差別，「想太多，都一樣啦，頂多是用工程機，哪會特別挑」、「硬體沒差，但是軟體會特別處理」、「軟體會處理啊，至少指紋功能會拿掉」、「頂多就展場用的軟體，硬體不太可能有差」、「系統韌體特別修改，展示待機會播放介紹機種規格簡介」、「韌體會開展示模式，然後有些是4G功能會拔掉，只剩WIFI」、「就市售機裝個展示模式而已」。
還有人對於螢幕亮度說明，「有調過，完全不同」、「你環境燈光那些也有影響啊」、「其實是視覺上的錯覺，因為門市光源充足與環境明亮導致你會有差異」、「我的12螢幕就是偏黃，展示機偏冷」。
📢 【周報】「G粉」感傷Pixel 7用自家晶片、Apple Watch救人N連發！
📢 他求電量、續航佳的「外送用」高CP值手機 網友指這1關鍵才重要
📢 蘋果iPad 10漲爆！台灣比拚全球價格「比日本便宜」 這國家貴到可再買1台
📢 懶得自己洗澡？「人體洗衣機」幫你沐浴、還放音樂讓你放鬆
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言