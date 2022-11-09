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他土砲做出全世界第一支「折疊式iPhone」 網友見一照片反驚：這麼不耐用？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／截自YouTube
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蘋果這幾年一直傳出要推出折疊式手機，卻始終沒有消息。中國科技部落格《科技美學》最近發布影片，記錄他們如何將iPhone拆解再移植，作出「全世界第一隻折疊式iPhone」。卻被網友注意到影片中傷痕累累的折疊螢幕，大呼「原來這麼不耐用」，引起網友熱烈討論。

在該影片中，記錄了工程師如何費盡心力將螢幕從iPhone取下，又如何找到適當的折疊式機型、在經過內裝重新排列、製作新的排線和重新設計3D列印外殼後，成功作出「折疊式iPhone」。

由於影片中提到三星的折疊式螢幕凹折角度較大，在使用兩年後便出現明顯的「疲勞損傷」，便有網友在PTT提問「兩年折疊部會居然就會爛成那樣？」「是技術不成熟還是太暴力？」

有網友提供自己經驗表示「半年就翹起來了」、「那是外面的保護貼脫膠，不趕快貼新的接下來就是螢幕爆裂」、「物理技術的極限...沒啥好意外」、「實體去看看摺疊機吧！中間都會有一種莫名的摺痕，坦白說買了後悔很正常」、「之前拿了ZFlip3近一年，確實每半年那個保貼就會起泡，所以一年至少需要換2張保護貼」。

但也有人認為「兩年也差不多要換新手機了吧，覺得還好」、「手機本來就是消耗品，一支手機你想拿多久？」「介意摺痕就不要買折疊機」、「大螢幕真的回不去啦」。

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