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手機儲存空間總是不足？ 達人教你妙招省下「1/3容量」

聯合新聞網／ 綜合報導
手機總是容量不足？3C達人Tim哥拍影片教粉絲「幫手機瘦身」妙招。圖擷自 3cTim哥生活日常
手機總是容量不足？3C達人Tim哥拍影片教粉絲「幫手機瘦身」妙招。圖擷自 3cTim哥生活日常

手機容量越做越大，但還是儲存空間不足怎麼辦？3C達人Tim哥拍影片教粉絲如何清除各種「容量怪獸」，只要定期清除社群軟體，就能有效釋放更多容量，還有機會讓手機多出1/3的容量，成功幫儲存空間瘦身。

Tim哥在YouTube頻道指出，很多的社群軟體像是LINE、WeChat 、WhatsApp都很佔空間，他用LINE來舉例，只要打開設定，點選聊天，刪除資料並按下「選擇清除快取」，就可以刪除許多暫存檔。

若是iPhone用戶，也可以到設定裡面的「一般」，選擇iPhone儲存空間，查看哪些是不常用的APP，如果沒有用到的就可以刪除。

接著Tim哥指出，若粉絲是音樂重度使用者的話，就可以在設定欄裡面，點選「音樂」，開啟「最佳化儲存空間」，建議開啟64GB的選項，大約可以儲存1萬2800首歌，這個技巧可以侷限音樂存取量，系統會去清除用戶沒有在聽的音樂，可有效省下不少手機空間。

如果是喜愛拍照的網帥、網美，Tim哥也提醒可以勾選「最佳化iPhone儲存空間」，如果有買iCloud來備份照片的話，手機就會把照片裡面最高品質者上傳雲端，手機只會保留容量較小的照片，就不會太佔空間。另外，Tim哥也指出「連拍很佔空間，可以保留2張照片就好」，如果平常錄影不需要4k畫質，也可以改選1080P。

最後是有買「Apple TV」的用戶，可以在「使用行動數據」這邊，點選「行動網路」，再接著按「快速下載」，因為如果都選擇高品質的畫質，會耗費許多儲存空間，若買Netflix的用戶，也可以打開APP之後，點選智慧下載，再選擇下載下一集，這樣系統就會自動刪除已經觀看過的集數，可以省下不少空間。

最後如果手機裡面儲存了不少檔案，像是Word、PPT等，檔案可能也會滿大的，可以透過「壓縮功能」來省空間。

3C 手機

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