影／外媒報導Apple摺疊機渲染圖 iPhone 15 Flip外型曝光
讓果粉期待已久的蘋果摺疊螢幕智慧手機來了，外媒近期曝光一組稱為「iPhone 15 Flip」、以上下摺疊螢幕設計的iPhone手機，預料上市後，定價將走頂級手機價位，不會太便宜。
全球智慧手機企業面對摺疊手機的需求及市場新鮮度，已大幅推出能用來摺疊螢幕的手機，目前上市的手機中，包括有左右及上下摺疊的款式；蘋果這組被曝光的摺疊手機則是採用上下摺疊的設計，並未致力追求撐大螢幕搶市，預料這組摺疊手機，將是蘋果下一步力推的機型。
外媒並進一步曝光該款蘋果的摺疊手機功能，包括搭載的4顆相機鏡頭，在影像能力上也將升級為4800萬畫素，若是搭載超廣角相機，則保留原本的1200萬畫素，微距鏡頭也同樣維持在1200萬畫素。該款摺疊手機在外觀上的副螢幕，也將顯示螢幕照片及來電訊息等資訊，減低內螢幕的使用需求。
另外，新款的「iPhone 15 Flip」，為了保證螢幕的屏佔比，將以Touch ID、而非Face ID作為開機方式，運用電源按鍵來整合指紋辨識，作為生物加密保證，前鏡頭也將被設置在螢幕的左上角，而非螢幕的正中間。
但外界預測，僅管「iPhone 15 Flip」目前打算繼續支援衛星通訊技術，但在升級後能直接利用衛撥打衛星電話，在價格的定位應該會走頂級客群，不會太便宜。
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