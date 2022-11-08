快訊

T1聯盟／震撼！雲豹重磅補強 證實NBA巨星「魔獸」來台打球

美股續漲帶動台股早盤漲逾百點 台積電開盤上揚5元

聯合報現場直擊！COP27領導人峰會登場 聯合國示警：我們正往氣候地獄之路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

報導指稱三星今年仍會推出新款Exynos處理器 但僅定位主流市場使用需求

聯合新聞網／ 楊又肇

針對近期傳出三星可能不會在今年公布新款Exynos處理器產品的消息，韓國媒體The Elec則透露三星今年仍會推出相應處理器產品，但定位上將不再是旗艦等級的處理器設計。

依照The Elec取得消息指稱，三星新款處理器仍可能會以Exynos 2300為稱，但將不再定位成與其他業者旗艦處理器抗衡產品，可能會調整成鎖定主流市場機種規格。

而製程技術方面，三星可能維持使用5nm製程量產新款處理器，雖然目前三星也已經推出4nm製程技術，但整體良率仍不盡理想，因此在諸多考量之後維持使用5nm製程，因此也造成新款處理器無法與Qualcomm接下來以台積電4nm製程量產的Snapdragon 8 Gen 2抗衡。

不過，目前三星方面並未對此作任何回應。

雖然先前三星表示將針對旗下Galaxy系列手機打造專屬處理器產品，有可能比照Google針對Pixel系列手機，藉由三星代工資源打造Tensor系列處理器發揮更高人工智慧運算效能的模式，讓Galaxy系列手機可以有更高軟硬體整合表現。

只是這樣的設計，或許會讓三星在處理器上放棄與他人競爭效能數據，因此也意味明年預計推出的旗艦手機Galaxy S23系列，將全面採用Qualcomm新款處理器的傳聞有很大可能為真。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電

延伸閱讀

亞馬遜宣布 旗下17款Echo智慧音箱都將對應Matter規範

iPod之父Tony Fadell加入Arm董事會 將協助將Arm架構推廣至更多應用場景

消息透露三星可能不會在今年 公布新款Exynos處理器產品

不忘拍片再酸蘋果「等摺疊機」！三星Galaxy Z Fold5傳藏秘密武器拉大差距

相關新聞

iPhone 14誰最持久？這2款機型「用27小時還沒關機」

iPhone 14系列新機自9月16日上市後，至今仍是熱門的討論話題。近日，國外科技網站設計一項有趣實驗，讓iPhone 14系列的4款機型在不間斷進行日常操作後，看誰能撐到最後，結果以iPhone

他一摸手機「溫溫的」好奇到底幾度算發燙？內行曝標準：比體溫高5度

3C日常保養非常重要，許多人都明白手機過熱、發燙就必須讓手機休息散熱，否則會對機體造成耗損。不過，近日有一位網友就好奇「什麼程度叫做『發燙』？」貼文一出立刻引起網友討論。 這名網友在PTT發問「

不能再用「嘿Siri」叫醒iPhone了？ 蘋果想改呼叫關鍵字

彭博新聞記者Mark Gurman報導指稱，蘋果正著手打造可更快喚醒Siri數位助理服務的使用模式。

影／整台iPhone掉進BBQ火堆烤焦 她一拆保護殼卻見驚喜

現代人手一機，為了避免寶貝的手機因一時疏忽而摔壞損毀，大部分人都會在購買時順便搭配保護殼，降低意外發生的風險。而防護殼究竟有多大的功用，近來由一部外國網友拍下的影片，或許就能窺探一二。

報導指稱三星今年仍會推出新款Exynos處理器 但僅定位主流市場使用需求

針對近期傳出三星可能不會在今年公布新款Exynos處理器產品的消息，韓國媒體The Elec則透露三星今年仍會推出相應處理器產品，但定位上將不再是旗艦等級的處理器設計。

蘋果傳調降iPhone 14產量目標 大砍300萬支、因需求降溫

知悉工廠狀況的消息人士透露，蘋果預期今年iPhone 14系列智慧手機產量比原先預期減少300萬支，反映需求下滑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。