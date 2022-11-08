報導指稱三星今年仍會推出新款Exynos處理器 但僅定位主流市場使用需求

針對近期傳出三星可能不會在今年公布新款Exynos處理器產品的消息，韓國媒體The Elec則透露三星今年仍會推出相應處理器產品，但定位上將不再是旗艦等級的處理器設計。

依照The Elec取得消息指稱，三星新款處理器仍可能會以Exynos 2300為稱，但將不再定位成與其他業者旗艦處理器抗衡產品，可能會調整成鎖定主流市場機種規格。

而製程技術方面，三星可能維持使用5nm製程量產新款處理器，雖然目前三星也已經推出4nm製程技術，但整體良率仍不盡理想，因此在諸多考量之後維持使用5nm製程，因此也造成新款處理器無法與Qualcomm接下來以台積電4nm製程量產的Snapdragon 8 Gen 2抗衡。

不過，目前三星方面並未對此作任何回應。

雖然先前三星表示將針對旗下Galaxy系列手機打造專屬處理器產品，有可能比照Google針對Pixel系列手機，藉由三星代工資源打造Tensor系列處理器發揮更高人工智慧運算效能的模式，讓Galaxy系列手機可以有更高軟硬體整合表現。

只是這樣的設計，或許會讓三星在處理器上放棄與他人競爭效能數據，因此也意味明年預計推出的旗艦手機Galaxy S23系列，將全面採用Qualcomm新款處理器的傳聞有很大可能為真。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦