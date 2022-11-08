影／iPhone電池總是耗電過快？ 網紅曝這裡正吃掉網速和電量
iPhone使用一陣子後，總會發現電池耗電的很快，但又不曉得怎麼查明原因？一位科技網紅在TikTok用影片分享一項技巧，教大家如何檢查手機內可能導致耗電的可能，讓手機免於電池過熱影響裝置性能。
根據《太陽報》報導，手機裡經常瀏覽的網頁若沒有關閉，是可能讓電池過度消耗的原因之一。因此該科技網紅分享，可以從Safari iOS的應用程式裡的選項，選取關閉分頁，有助於提高手機性能。
當使用者將Safari瀏覽器的設定改為自動關閉分頁，這表示使用者不必自己手動關掉瀏覽的標籤頁，而手機就能免於許多堆積未關閉的標籤頁，而降速並影響電池壽命。
要如何把標籤頁設為自動關閉呢？首先打開 iPhone的設定，向下滑動選Safari，往下滑再選關閉標籤頁，選項中可自由選擇要一天、一週或一個月後關閉。
這位科技網紅建議最後選擇一週後關閉Safari分頁，以獲得最大速度與效率，因為打開大量瀏覽器可能降低網速，每個分頁也會消耗網路頻寬。
@ambre_skye
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