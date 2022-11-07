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他一摸手機「溫溫的」好奇到底幾度算發燙？內行曝標準：比體溫高5度

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「到底溫度幾度才叫手機發燙？」問題引起網友熱議。示意圖／ingimage
一名網友好奇「到底溫度幾度才叫手機發燙？」問題引起網友熱議。示意圖／ingimage

3C日常保養非常重要，許多人都明白手機過熱、發燙就必須讓手機休息散熱，否則會對機體造成耗損。不過，近日有一位網友就好奇「什麼程度叫做『發燙』？」貼文一出立刻引起網友討論。

這名網友在PTT發問「所謂手機『發燙』到底什麼程度才叫發燙？」原PO提到，常聽人說手機溫度和電池壽命有關，他最近玩手遊大約20分鐘左右「會感覺溫溫的，但不到燙」，讓他納悶到底要怎麼樣才叫燙？

疑問一出，許多人分享看法「大於40度吧」、「比體溫高個5度吧」、「熱是正常，燙才有問題」、「熱到不能錄影或拍照就算是很熱了」。

也有內行人解釋，「手機殼也會影響散熱，一般的TPU（指熱塑性聚氨酯，是一種具彈性、透明、抗油、抗脂、耐磨等特性的塑料材質，常用於製作手機殼）體感不熱，但是熱都悶在裡面，以打遊戲來說，裸機一定最好」、「手機電池高於環境溫度5、6度很正常，現在手機大概都把溫控設定在42度」、「相同散熱條件下，能耗好或不好的手機溫度可能一樣，但性能／省電表現可以差很多」。

過去也曾有網友探討手機發燙問題，提到根據國際安全標準，電話表面溫度不應超過48攝氏度，且若持續使用、甚至超過48攝氏度，即可能造成人體皮膚燙傷或電池爆炸等安全問題。

PTT 3C 手機殼 爆炸 手遊

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