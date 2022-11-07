iPhone 14誰最持久？這2款機型「用27小時還沒關機」
iPhone 14系列新機自9月16日上市後，至今仍是熱門的討論話題。近日，國外科技網站設計一項有趣實驗，讓iPhone 14系列的4款機型在不間斷進行日常操作後，看誰能撐到最後，結果以iPhone 14 Pro Max與14 Plus超過27小時的驚人成績奪冠。
在播放影片的狀態下，蘋果官網標榜iPhone 14可連續播放20小時、iPhone 14 Plus可達26小時、iPhone 14 Pro可達的23小時和iPhone 14 Pro Max可達29小時。國外科技網站《PhoneBuff》決定實際驗證上述機型的電池續航力數值是否為真，將4款機型置於相同測試環境下進行測試。
為了增加實驗豐富性，《PhoneBuff》決定對4款機型進行不間斷測試，將日常使用行為（如通話、傳簡訊、滑IG、聽音樂、使用修圖軟體、查看Google導航⋯等）持續至1小時，讓4款機型在結束通話1小時的行為後，緊接著傳訊息1小時，以此類推直到手機耗電完畢、關機，看哪款機型能夠撐得最久。
進行一連串測試後，結果發現iPhone 14 Pro Max與14 Plus的續航力最佳，在同樣環境、由機械手臂操作下，兩者從滿電（100%）到電力耗盡同樣長達27小時又38分；其次則為iPhone 14 Pro支撐25小時47分，最後為iPhone 14支撐25小時43分。
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