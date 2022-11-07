影／整台iPhone掉進BBQ火堆烤焦 她一拆保護殼卻見驚喜

現代人手一機，為了避免寶貝的手機因一時疏忽而摔壞損毀，大部分人都會在購買時順便搭配保護殼，降低意外發生的風險。而防護殼究竟有多大的功用，近來由一部外國網友拍下的影片，或許就能窺探一二。

根據日本媒體「FUNDO」報導，外國youtube頻道「ViralHog」最近分享一段影片。畫面中有一位女性在烤BBQ時，iPhone不慎掉進火爐裡，混在一堆木炭之中。當她把手機撿起來時，整台手機外表充滿燒焦的痕跡，乍看起來是凶多吉少。

不過，就在女性剝下iPhone的外殼、螢幕保護貼之後，意外發現手機本身其實傷痕不算大，甚至開機測試也沒問題。如此避開最糟的狀況，讓她興奮地大聲尖叫，也證明保護殼及保護貼確實擁有強大的防護力。

其他網友紛紛表示「太扯了吧」、「堅不可摧」、「這個保護殼是哪個牌子的」、「蘋果或保護殼廠商應該要拿這影片做宣傳」、「我的舊iphone光是攤在太陽底下就會關機了」、「連在天堂的賈伯斯看到都震驚了」、「不過裡面的鋰電池遇到極端溫度容易爆炸，建議還是不要使用比較好」。

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