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3C達人打破手機充電迷思 2重點護電池壽命：不用充滿100％

聯合新聞網／ 綜合報導
電池健康度下降往往導致手機沒用多久就要充電，而培養正確的充電觀念有助於延長電池壽命。示意圖／ingimage
電池健康度下降往往導致手機沒用多久就要充電，而培養正確的充電觀念有助於延長電池壽命。示意圖／ingimage

現代人的日常生活已離不開手機，然而長期使用下來電池壽命縮短，是許多民眾的共同困擾。3C達人Tim近期釋出影片，傳授如何延長電池健康度的秘訣，他點破，長時間使用和整晚充電都不是問題，真正關鍵在於「溫度」和「充電容量」。

日前3C達人Tim在其Youtube頻道「3cTim哥生活日常」上分享，如何讓電池健康度維持在95%至100%。他聲稱，自己憑藉正確的充電方法，讓iPhone 13 Pro使用一年後，電池健康度仍維持在93%。

3C達人Tim分享維持手機電池健康度的2點關鍵。圖擷自Youtube
3C達人Tim分享維持手機電池健康度的2點關鍵。圖擷自Youtube

Tim強調，真正影響電池壽命的關鍵並非長時間使用，而是高溫、發熱。他建議，手機溫度和環境溫度最好落在0%到35%之間，若要避免手機發熱，盡量不要一邊快充，一邊打遊戲或看影片，滑滑社群頁面尚可接受。

Tim解釋，手機充電時會產生熱量，尤其是使用「快充」更會發熱，如果這時再加上看影片、打遊戲，手機晶片高速運行下溫度更高，會導致電池裡的化學物質遭到破壞，壽命縮短。

至於如何正確充電，Tim說明，最佳的電池容量落在40%到80%，因此切勿讓手機低於20％才充電，也不用一定要充飽100％，可以在80%就拔掉插頭。

此外，Tim指出，頻繁充電、整晚充電都不是問題，只要確保充電器、充電線都經過認證、功能正常即可，如果是iPhone 用戶則一定要記得開啟「最佳化電池充電」，讓電池透過緩慢充電延長壽命。

手機 快速充電 iPhone YouTuber

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