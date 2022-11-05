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中階手機才用1年「耗電兇就該換了？」 內行出招：可以繼續戰

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名使用中階款手機的網友發現，手機明明才使用1年而已，耗電問題卻異常嚴重。 示意圖／ingimage
有一名使用中階款手機的網友發現，手機明明才使用1年而已，耗電問題卻異常嚴重。 示意圖／ingimage

近日有名網友在PTT發問手機開始會耗電，是代表要換機了嗎？」原PO分享目前使用的中階手機已用滿1年1個月，他回憶剛開始使用時，使用Chorme瀏覽器、YouTube等程式APP偶爾會出現卡頓、閃退情形。

除此之外，他最近卻也發現手機耗電量特別明顯，檢查APP後卻沒發現異常的地方，這讓他相當困惑，請問是CPU、RAM或電池哪方面出問題？還是中階手機壽命就是1年多？

許多人聽了原PO的疑問後，紛紛直言「即使換原廠新電池，續航力也不可能回到當初」、「高階機隨便都能用個3到4年，買中階機CP值很低」、「中階機用1年就能換掉了，不用省」、「只用1年出頭就覺得續航力或效能衰退到無法接受就代表你買的不夠高階」。

不過，也有人提出不同建議，「可以先清（儲存）空間，刪少用的APP、換電池繼續戰」、「考慮重置吧～如果使用頻率很高就換電池，500次循環就有感了」、「不要邊充電邊用手機，不常用的APP直接刪」、「從APP管理或鋰電池保養下手」。

還有部份網友認為，由於系統更新可能存在bug導致耗電問題，所以勸原PO「不要更新！」，但也有另一派網友提出不同看法，直言「更新不一定是耗電，有時更新會更順、更省電」，建議原PO可以在官方釋出更新檔後再觀察其他用戶的反饋。

PTT APP 手機 CPU

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