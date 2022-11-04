再現災情！他的iPhone 14 Pro充飽電「直接黑畫面」 蘋果提這做法解決死當

蘋果（Apple）的iPhone 14 Pro系列推出至今已1個多月，部分果粉拿到首批出貨的新機仍遇到瑕疵問題，像是iPhone 14 Pro充飽電竟然直接變成「黑畫面」無法開機，蘋果隨後也做出改善的方法，被網友大酸「（蘋果）每日一黑」。

據快科技報導，一名大陸網友9月底購買iPhone 14 Pro系列，並在睡前充電，沒想到隔天手機變為「黑畫面」無法開機，長按開機鍵也毫無反應。而該例子並非個案，不少網友也在微博提出相同問題，認為才買20天就變成這樣，「首發就遇上這個Bug」。

原本該名網友可能以為是否是電池「突然沒電」，經透過蘋果官方技術支援協助後，目前的解決方式需要「使用強制關機後才能成功開機」，重啟手機後發現一樣是滿電狀態，至於為何會無故關機，客服則稱具體原因需要進一步確認。目前除了iPhone 14 Pro系列外，其他機種似乎未發生此問題，外界也推測可能是硬體問題，期盼iOS未來版本能修復此現象。

網友將充電線插入iPhone其他機型都有顯示鎖定畫面，唯獨iPhone 14 Pro（上）仍然是黑畫面。（翻攝自微博黑貓投訴）

不少大陸網友看完「慘況」後大酸「滿電不能開機的功能很貼心，這是為了讓你少用手機。」、「（蘋果）每日一黑」、「這是新推出的關愛果粉功能，不要老是盯著手機，不利健康。」、「充電卡死？好像不是第一列（起）了。」

先前《聯合新聞網》也報導，一名TikToker保持「不充電一整夜」的習慣，如今2支iPhone手機的電池健康度都是100%，而老婆的手機拿來「反向操作」，9個月內的電池健康度瞬間銳減至93%，是否因使用狀況而呈現不同差異，則要等蘋果後續回覆了。

強制重新啟動iPhone ※如果iPhone沒有回應，且無法「關機再開機」，可嘗試強制重新啟動。 1.按下調高音量按鈕並迅速放開。2.按下調低音量按鈕並迅速放開。3.按住側邊按鈕。4當Apple標誌顯示時，放開側邊按鈕。 蘋果官網傳授強制重新啟動iPhone的方法：按下調高音量按鈕並迅速放開→按下調低音量按鈕並迅速放開→按住側邊按鈕→當Apple標誌顯示時，放開側邊按鈕。（翻攝自蘋果官網）

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