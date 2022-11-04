再現災情！他的iPhone 14 Pro充飽電「直接黑畫面」 蘋果提這做法解決死當
蘋果（Apple）的iPhone 14 Pro系列推出至今已1個多月，部分果粉拿到首批出貨的新機仍遇到瑕疵問題，像是iPhone 14 Pro充飽電竟然直接變成「黑畫面」無法開機，蘋果隨後也做出改善的方法，被網友大酸「（蘋果）每日一黑」。
據快科技報導，一名大陸網友9月底購買iPhone 14 Pro系列，並在睡前充電，沒想到隔天手機變為「黑畫面」無法開機，長按開機鍵也毫無反應。而該例子並非個案，不少網友也在微博提出相同問題，認為才買20天就變成這樣，「首發就遇上這個Bug」。
延伸閱讀：
原本該名網友可能以為是否是電池「突然沒電」，經透過蘋果官方技術支援協助後，目前的解決方式需要「使用強制關機後才能成功開機」，重啟手機後發現一樣是滿電狀態，至於為何會無故關機，客服則稱具體原因需要進一步確認。目前除了iPhone 14 Pro系列外，其他機種似乎未發生此問題，外界也推測可能是硬體問題，期盼iOS未來版本能修復此現象。
不少大陸網友看完「慘況」後大酸「滿電不能開機的功能很貼心，這是為了讓你少用手機。」、「（蘋果）每日一黑」、「這是新推出的關愛果粉功能，不要老是盯著手機，不利健康。」、「充電卡死？好像不是第一列（起）了。」
先前《聯合新聞網》也報導，一名TikToker保持「不充電一整夜」的習慣，如今2支iPhone手機的電池健康度都是100%，而老婆的手機拿來「反向操作」，9個月內的電池健康度瞬間銳減至93%，是否因使用狀況而呈現不同差異，則要等蘋果後續回覆了。
強制重新啟動iPhone
※如果iPhone沒有回應，且無法「關機再開機」，可嘗試強制重新啟動。
1.按下調高音量按鈕並迅速放開。2.按下調低音量按鈕並迅速放開。3.按住側邊按鈕。4當Apple標誌顯示時，放開側邊按鈕。
↓影片若遭移除請見諒，可至此觀看
📢 【周報】「G粉」感傷Pixel 7用自家晶片、Apple Watch救人N連發！
📢 他求電量、續航佳的「外送用」高CP值手機 網友指這1關鍵才重要
📢 蘋果iPad 10漲爆！台灣比拚全球價格「比日本便宜」 這國家貴到可再買1台
📢 懶得自己洗澡？「人體洗衣機」幫你沐浴、還放音樂讓你放鬆
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言