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華為可凹折手機P50 Pocket S登場 價格更親民

聯合新聞網／ 楊又肇

日前預告將推出新款直向凹折的螢幕可凹折手機P50 Pocket S，華為稍早正式公布此款手機細節。

外觀設計部分，P50 Pocket S一樣延續P50 Pocket的外型，一樣採用直向凹折的6.9吋OLED螢幕，解析度為Full HD+，並且對應120Hz畫面更新率與300Hz觸控回報率，重量也維持在190公克，厚度最薄也維持在7.2mm，但背蓋則不像P50 Pocket額外增加紋路設計，而是採用更平滑的表面。

處理器則採用Qualcomm Snapdragon 778 4G版本，同樣受限中美貿易戰影響，僅能使用4G LTE連網，並且配置8GB記憶體與128GB、256GB與512GB三種儲存容量，電池則採4000mAh容量設計，支援40W有線快充。

相機部分則採1070萬畫素視訊鏡頭，搭配4000萬畫素、RYYB畫素排列的廣角鏡頭，以及1300萬畫素超廣角鏡頭，配合採用10通道多光譜感應器與雷射對焦系統，而手機外部1.04吋的圓形螢幕也能作為自拍時檢視畫面使用。

P50 Pocket S預計從即日起開放中國市場預購，顏色提供黑、銀、金、粉、綠、藍等六款顏色選項，建議售價分別為人民幣5988元、6488元與7488元，目前暫時沒有在其他市場推出計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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