手機可換鏡頭？小米秀出徠卡M系列Xiaomi 12S Ultra概念機

日前宣布與徠卡建立長期合作關係，並且將相關技術應用在日前揭曉的Xiaomi 12S Ultra之後，小米稍早更宣布推出加入可拆換鏡頭的新款Xiaomi 12S Ultra概念機。

此款概念機，基本上與先前推出的Xiaomi 12S Ultra相同，但是背面的主相機則是去除潛望式長焦鏡頭，改為超廣角鏡頭，並且將中央位置改為直接外露的1吋感光元件。

而新增加的1吋感光元件同樣採用Sony IMX989，並且可透過轉接環使用徠卡M系列鏡頭，在一般情況下還是可以裝上保護框，以正常方式使用手機上的廣角鏡頭，但也因為這樣的設計，使得轉接鏡頭與感光元件之間還是會多一層藍寶石玻璃，多少會讓實際進入感光元件的光線受到一些影響。

不過，可以讓手機直接轉接使用徠卡M交換鏡頭，或許也能拍攝影像有一定畫質表現。至於這樣的使用模式，其實也有點類似三星、永諾過去以Android作業系統打造可交換鏡頭的相機產品，只是Xiaomi 12S Ultra概念機仍是定位在手機產品，並且與徠卡技術合作。

為了進一步提升拍攝效果，小米與徠卡更進一步在相機app內增加峰值對焦、斑馬紋、直方圖等介面設計，甚至可直接拍攝10-bit RAW檔案，藉此此款概念機在整體使用更像是專業相機。

目前小米僅製作10款Xiaomi 12S Ultra概念機，單一概念機的造價就約達人民幣30萬元，目前顯然並沒有計畫將此款概念機進行量產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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