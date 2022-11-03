快訊

國1坍方塞爆上班族大遲到 勞部：雇主不得視曠職、不能扣全勤獎金

習近平緊追毛澤東？美國漢學家：毛聰明有魅力、習很脆弱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手機可換鏡頭？小米秀出徠卡M系列Xiaomi 12S Ultra概念機

聯合新聞網／ 楊又肇

日前宣布與徠卡建立長期合作關係，並且將相關技術應用在日前揭曉的Xiaomi 12S Ultra之後，小米稍早更宣布推出加入可拆換鏡頭的新款Xiaomi 12S Ultra概念機。

此款概念機，基本上與先前推出的Xiaomi 12S Ultra相同，但是背面的主相機則是去除潛望式長焦鏡頭，改為超廣角鏡頭，並且將中央位置改為直接外露的1吋感光元件。

而新增加的1吋感光元件同樣採用Sony IMX989，並且可透過轉接環使用徠卡M系列鏡頭，在一般情況下還是可以裝上保護框，以正常方式使用手機上的廣角鏡頭，但也因為這樣的設計，使得轉接鏡頭與感光元件之間還是會多一層藍寶石玻璃，多少會讓實際進入感光元件的光線受到一些影響。

不過，可以讓手機直接轉接使用徠卡M交換鏡頭，或許也能拍攝影像有一定畫質表現。至於這樣的使用模式，其實也有點類似三星、永諾過去以Android作業系統打造可交換鏡頭的相機產品，只是Xiaomi 12S Ultra概念機仍是定位在手機產品，並且與徠卡技術合作。

為了進一步提升拍攝效果，小米與徠卡更進一步在相機app內增加峰值對焦、斑馬紋、直方圖等介面設計，甚至可直接拍攝10-bit RAW檔案，藉此此款概念機在整體使用更像是專業相機。

目前小米僅製作10款Xiaomi 12S Ultra概念機，單一概念機的造價就約達人民幣30萬元，目前顯然並沒有計畫將此款概念機進行量產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣

延伸閱讀

小米否認造車被叫停 稱汽車專案正順利推進

蝦皮購物「11.11最強購物節」11月11日百大品牌限定優惠5折起！「小米Pad 5」限時瘋搶價1元

小米雙11購機狂歡盛典今開跑 萬元入手輕旗艦 無線洗地機直降2千再送手環

「小米雙11」購機狂歡盛典11/1開跑！年末優惠檔期超瘋登場　手機、智慧家電都有好康

相關新聞

朋友牽新車立馬買手機支架 大票機車族不敢用：防手震會震壞

台灣的機車密度相當高，不少人每天都仰賴機車代步，同時相關商品也越出越多，「手機支架」就是一大賣點。一名網友在網路上發文，表示朋友牽到新車的第一件事，就是去添購手機支架，而貼文曝光後也掀起討論。

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

手機電池要怎麼充電才能保有「100%電池健康度」呢？一名TikToker以自己的手機當實例，並用老婆的手機當對照組，表示不要像他老婆一樣有這種「習慣」，但也引來網友兩極評價。

首位iPhone 15持有者？他的動態島進階「板塊移動」 網笑賺爛了

蘋果（Apple）9月針對iPhone 14 Pro系列推出「動態島」功能，至今已近2個月，但仍有網友遇到莫名其妙的動態島Bug，讓其他網友笑稱比之前「怦然心動的動態島還調皮。」

華為可凹折手機P50 Pocket S登場 價格更親民

日前預告將推出新款直向凹折的螢幕可凹折手機P50 Pocket S，華為稍早正式公布此款手機細節。

手機可換鏡頭？小米秀出徠卡M系列Xiaomi 12S Ultra概念機

日前宣布與徠卡建立長期合作關係，並且將相關技術應用在日前揭曉的Xiaomi 12S Ultra之後，小米稍早更宣布推出加入可拆換鏡頭的新款Xiaomi 12S Ultra概念機。

遠傳與英特爾合作成立5G姊妹實驗室

遠傳電信於今(2)日宣布，與英特爾簽訂「5G姊妹實驗室備忘錄」，這也是雙方首次合作成立5G姊妹實驗室，由遠傳總經理井琪、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。